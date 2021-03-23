Лукашенко под покровом ночи перебрасывает военных к границе: передвижение колонн слили в сеть (фото, видео)

Жители белорусского города Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, наблюдали в ночь на вторник, 23 марта, передвижение по улицам города колонн бронетехники.

Об этом во вторник пишет Информационный портал города Гродно.

"Так 22 марта после 22.00 от читателей NewGrodno.by начали поступать сообщения о передвижении довольно крупной колонны военной техники на гусеничном ходу", - говорится в заметке.

Издание отмечает, что базирующаяся в воинских частях Фолюша техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи. Колонна БМП-2 прошла по улице Суворова, Ольги Соломовой, Весенняя, Болдина и Домбровского и далее в сторону Гожи.

"Уже после 23.00 появились видео и фотоматериалы о второй колонне техники", - говорится в заметке.

Как сообщалось, в Беларуси проходят совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.