Собрались в Украину? Сеть озадачило видео с колонной российских военных

На трассе Вологда-Череповец была замечена российская военная колонна техники, которая якобы двигается в сторону Украины.

Об этом в своем Фейсбуке 21 марта сообщил блогер Назар Приходько.

Он также поделился видео той самой колонны. "На войну собрались", - смеясь комментирует происходящее один из авторов видео.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика!

Об этом также сообщили в Инстаграм-группе "onlinevologda", где также выложили видео с места событий.

View this post on Instagram A post shared by Онлайн Вологда (@onlinevologda)

Стоит отметить, что Вологда и Череповец находятся достаточно далеко от границы с Украиной, но все же ходит версия, что военные могли направляться именно к границе.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в комментариях предположил, что путинские военные отправлялись на учения.

Стоит напомнить, что в тот же день, в субботу 20 марта в Черном море были замечены сразу четыре ракетные корабля НАТО.