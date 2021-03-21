Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта
Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта
Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского
"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского

Собрались в Украину? Сеть озадачило видео с колонной российских военных

Собрались в Украину? Сеть озадачило видео с колонной российских военных
09:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook

На трассе Вологда-Череповец была замечена российская военная колонна техники, которая якобы двигается в сторону Украины.

Об этом в своем Фейсбуке 21 марта сообщил блогер Назар Приходько.

Он также поделился видео той самой колонны. "На войну собрались", - смеясь комментирует происходящее один из авторов видео.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика!

Об этом также сообщили в Инстаграм-группе "onlinevologda", где также выложили видео с места событий.

 

Стоит отметить, что Вологда и Череповец находятся достаточно далеко от границы с Украиной, но все же ходит версия, что военные могли направляться именно к границе.

карта

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в комментариях предположил, что путинские военные отправлялись на учения.

Стоит напомнить, что в тот же день, в субботу 20 марта в Черном море были замечены сразу четыре ракетные корабля НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 196

Все по теме:

Украина, Россия, Череповец, Вологда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
03 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
04 Принц Чарльз и герцогиня Камилла очаровали сеть весенним снимком, сделанным в их саду в Хайгров-Хаус
05 Заробитчан все меньше волнует война и Украина (свежий опрос)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно
После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно
&quot;Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера&quot;: Жириновский призвал атаковать Украину &quot;без объявления войны&quot; (видео)
"Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
Украина &quot;пасет задних&quot; в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Украина "пасет задних" в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта
Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь