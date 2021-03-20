Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло 4 ракетных кораблей НАТО

В Черном море заметили аж четыре ракетные корабля НАТО.
Об этом 20 марта в Фейсбуке сообщил глава Черноморского института по стратегическим исследованиям Андрей Клименко.
По информации института на сегодня в Черном море расположились 4 ракетных корабля НАТО: один крейсер, 2 фрегата и один эсминец.
Стоит отметить, что такая же загруженность кораблями наблюдалась аж в 2017 году, тогда в Черноморских водах были два эсминца, один крейсер и один фрегат.
Напомним, что 19 марта флот РФ в Черном море привел в боевую готовность весь свой подводный флот. Поскольку в тот же день в Черном море стартовали учения НАТО.