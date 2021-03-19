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На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО

На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф

Российский Черноморский флот привел в боевую готовность весь свой подводный флот. Причиной такого переполоха стали  масштабные учения НАТО в Черном море, которые стартуют в пятницу, 19 марта.

На боевое дежурство в акваторию Черного моря вышли все шесть подлодок, сообщает "РИА Новости".

"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", — заявил в оккупированном Севастополе командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов.

По словам старшего офицера бригады подлодок ЧФ капитана  I ранга Анатолия Варочкина, данный случай является беспрецедентным. Такого нет ни на других флотах РФ, ни на флотах иностранных государств.

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Действия российских военных были вызваны черноморскими учениями НАТО "Морской щит 21", которые организовали ВМС Румынии. Они пройдут с  19 по 29 марта. По данным Генштаба ВМС Румынии, в них будут задействовано 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран альянса, включая США.

Напомним, в Беларуси  проходят  совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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НАТО, Россия, Учения, Черное море, Подводные лодки.
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