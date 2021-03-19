На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО

Российский Черноморский флот привел в боевую готовность весь свой подводный флот. Причиной такого переполоха стали масштабные учения НАТО в Черном море, которые стартуют в пятницу, 19 марта.

На боевое дежурство в акваторию Черного моря вышли все шесть подлодок, сообщает "РИА Новости".

"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", — заявил в оккупированном Севастополе командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов.

По словам старшего офицера бригады подлодок ЧФ капитана I ранга Анатолия Варочкина, данный случай является беспрецедентным. Такого нет ни на других флотах РФ, ни на флотах иностранных государств.

Действия российских военных были вызваны черноморскими учениями НАТО "Морской щит 21", которые организовали ВМС Румынии. Они пройдут с 19 по 29 марта. По данным Генштаба ВМС Румынии, в них будут задействовано 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран альянса, включая США.

Напомним, в Беларуси проходят совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.