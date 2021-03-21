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Готовятся к наступлению? В Горловке сняли на видео передвижение танков оккупантов

Готовятся к наступлению? В Горловке сняли на видео передвижение танков оккупантов
17:11 Сегодня Телеграф Twitter

В оккупированной Горловке (Донецкая обл.) в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении.

Видео проезда колонны бронетехники по дороге города опубликовал в воскресенье Twitter-аккаунт "Лиман".

В свою очередь пользователь Twitter под ником "Necro Mancer" отметил среди проезжающих бронемашин танки Т-72, которых до начала боевых действий на Донбассе не было на вооружении Вооруженных сил Украины, зато активно используемые ВС России.

Как сообщалось, политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что в нынешней ситуации президент России Владимир Путин попытается расширить границы оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук уверен, что спровоцированное срывом перемирия боевиками обострение на Донбассе, будет нарастать и лишь вопрос времени, когда оно достигнет своего апогея.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 360

Все по теме:

Боевики, Донбасс, Танки, Горловка, Т-72, ДНР.
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