Готовятся к наступлению? В Горловке сняли на видео передвижение танков оккупантов

В оккупированной Горловке (Донецкая обл.) в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении.

Видео проезда колонны бронетехники по дороге города опубликовал в воскресенье Twitter-аккаунт "Лиман".

#Горловка военная техника танки, на заднем плане Стирол видео от 20 марта 2021 года pic.twitter.com/MoRvtWAUI7 — Лиман (@andreyboss77) March 21, 2021

В свою очередь пользователь Twitter под ником "Necro Mancer" отметил среди проезжающих бронемашин танки Т-72, которых до начала боевых действий на Донбассе не было на вооружении Вооруженных сил Украины, зато активно используемые ВС России.

Интересно, чего это в роте на Т-64 уже и Т-72? Постепенно все 64е заменять на 72е будут? Такая рота и так в #3омсбр #1ак #роа одна была https://t.co/ogPUU4IMZi pic.twitter.com/LcT1Epjir4 — Necro Mancer (@666_mancer) March 21, 2021

Как сообщалось, политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что в нынешней ситуации президент России Владимир Путин попытается расширить границы оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук уверен, что спровоцированное срывом перемирия боевиками обострение на Донбассе, будет нарастать и лишь вопрос времени, когда оно достигнет своего апогея.