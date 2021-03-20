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На Донбассе готовятся к обострению и ждут отмашки Кремля: экс-разведчик указал на явные признаки

На Донбассе готовятся к обострению и ждут отмашки Кремля: экс-разведчик указал на явные признаки
06:41 Сегодня Телеграф

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук уверен, что спровоцированное срывом перемирия боевиками обострение на Донбассе, будет нарастать и лишь вопрос времени, когда оно достигнет своего апогея.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

Если вспомнить прошлый, позапрошлый год, то такая активность – скорее правило, чем исключение. Обострение на фронте длится примерно до посевной кампании. Потом начинаются интенсивные переговоры, вступает в силу очередное перемирие, давая засеять поля. Затем – опять "рубилово". Потом – очередной "режим тишины", хлебное перемирие – собирается урожай, засеваются озимые. Снова – рубило. И снова режим тишины – школьный. И так – по кругу… В этом году, думаю, будет приблизительно так же, - описал Рымарук тенденцию, которая была замечена за годы войны.

По его словам, в подтверждение именно этого сценария служат активные действия боевиков на территории ОРДЛО, которым способствовал "режим тишины", оказавшийся оккупантам лишь на руку.

А именно:

  • провели военные учения, сборы (провели поголовный подсчет, сколько могут мобилизовать личного состава);
  • пополнили боеприпасы, завозя их с территории России (об этом написано даже в международных отчетах ОБСЕ – как военная техника и эшелоны пересекают госграницу Украины и РФ);
  • провели ротации командного состава 1-го и 2-го Армейских корпусов так называемых "ДНР" и "ЛНР" (фактически части российских войск, в том числе усилили вторую и третью линии обороны, приводят в порядок первую – передовые позиции);
  • идет массовая перепроверка бомбоубежищ в крупных населенных пунктах, отрабатывается эвакуация, в том числе в школах (в Донецке, Новоазовске, Докучаевске, Дебальцево).

По словам Рымарука, обострению способствует и наступление весны.

"Скоро высохнет земля, появится "зеленка" (зелень – ред.) и более спокойно себя будет чувствовать якобы отведенный крупный калибр. Начнет передвигаться по полям, посадкам, не оставляя следов. Стрельба из 82-мм и 120-мм калибров, которую мы все чаще наблюдаем в последнее время – это так, разминка. Уже начал погрохатывать 122-мм", - объяснил он.

По мнению волонтера, обострение на Донбассе – это лишь вопрос времени.

"Лишь вопрос времени (когда подсохнет земля и будет отмашка из Кремля), когда 122-мм и 152-мм станут бить на постоянной основе", - резюмировал Рымарук.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": "Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Боевики, Донбасс, ВСУ, Война на Донбассе, Обострение на Донбассе, Андрей Рымарук.
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