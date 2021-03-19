"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной

О ситуации на донбасском фронте, новых угрозах со стороны России и способах приструнить агрессора "Телеграфу" рассказал бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

– Февраль на донбасском фронте был намного горячее, чем предыдущие месяцы. Чаще используется крупный калибр, активизировались снайперы и ДРГ, стало больше жертв. В марте тоже жарко. С чем это связано? Достаточно ли адекватно мы реагируем?

– Реагируем адекватно, если посмотреть на количество потерь противника. А они в разы больше наших. Потери же защитников Украины, особенно от снайперского огня, связаны с так называемым "режимом тишины" и теми жесткими мерами, и рамками, в которые поставил ВСУ. Речь о запрете заниматься разведывательной деятельностью, применять беспилотные аппараты, отслеживать, где противник обустраивает новые позиции, где снайпера готовят "лежки". Если бы была возможности провести разведку – такого количества потерь не было бы.

– Обострение будет нарастать?

– Без сомнения. Противнику был выгоден "режим тишины". Оккупанты провели военные учения, сборы. Пересчитали поголовно, сколько могут мобилизовать личного состава. Пополнили боеприпасы, завозя их с территории России. Об этом написано даже в международных отчетах ОБСЕ – как военная техника и эшелоны пересекают госграницу Украины и РФ. Также на временно неподконтрольных территориях провели ротации командного состава 1-го и 2-го Армейских корпусов так называемых "ДНР" и "ЛНР" – фактически части российских войск. Усилили вторую и третью линии обороны, приводят в порядок первую – передовые позиции.

Идет массовая перепроверка бомбоубежищ в крупных населенных пунктах, отрабатывается эвакуация, в том числе в школах. Это происходит в Донецке, Новоазовске, Докучаевске, Дебальцево. Скоро высохнет земля, появится "зеленка" (зелень – ред.) и более спокойно себя будет чувствовать якобы отведенный крупный калибр. Начнет передвигаться по полям, посадкам, не оставляя следов. Стрельба из 82-мм и 120-мм калибров, которую мы всё чаще наблюдаем в последнее время – это так, разминка. Уже начал погрохатывать 122-мм. Лишь вопрос времен (когда подсохнет земля и будет отмашка из Кремля), когда 122-мм и 152-мм станут бить на постоянной основе.

Если вспомнить прошлый, позапрошлый год, то такая активность – скорее правило, чем исключение. Обострение на фронте длится примерно до посевной кампании. Потом начинаются интенсивные переговоры, вступает в силу очередное перемирие, давая засеять поля. Затем – опять "рубилово". Потом – очередной "режим тишины", хлебное перемирие – собирается урожай, засеваются озимые. Снова – рубило. И снова режим тишины – школьный. И так – по кругу… В этом году, думаю, будет приблизительно так же.

– Как минимизировать риски потерь?

– Простым методом. Более активными темпами обеспечивать ВСУ современными техническими средствами разведки, которые дадут возможность анализировать, просчитывать, считывать все действия противника. Предугадывать их. Также важно получить возможность наносить удары на опережение (превентивно). Причем – на постоянной основе.

– Служба внешней разведки Эстонии опубликовала ежегодный отчет о внешних угрозах, в котором говорится о росте вероятности нападения войск России на Украину и страны Балтии через границу Беларуси. Насколько угроза реальна?

– Определенные звоночки есть. Аналитики нашего Фонда провели в прошлом году Osint-расследование (разведка на основе открытых данных информации из общедоступных источников – ред.) и нашли новую воинскую часть РФ на глубине 100-200 км от наших западных границ.

Речь о 152-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения (МТО) 20 Армии Западного военного округа ВС РФ, которая появилась с недавних пор в Воронежской области. Для понимания – основными составляющими бригад МТО является понтонно-мостовые, трубопроводные, ремонтные, дорожно-комендантские, автомобильные, а также другие части и подразделения обеспечения (уровня батальона и ниже). Делайте выводы. Зачем формировать новую базу МТО у государственных границ Украины и Беларуси? Как по мне, это серьезный сигнал о том, что Россия к чему-то готовится.

Если говорить об угрозах, я бы пристальнее следил за Крымом. Ситуация там уже критическая в связи с недостатком воды. И в этом году всё, думаю, лишь усугубится. Так что РФ вполне может предпринять шаги на южном фронте. Тем более, что Крым уже превратился в военную базу. Количество военных, техники, ракет, в том числе тех, которые способы долететь до пригорода Киева, зашкаливает. Происходит массовое переселение на полуостров россиян. Мне кажется, что Крым в этом году может дать о себе знать – либо на политическом, либо на военном театре действий

– Продолжая тему полуострова – украинские власти актуализировали в последнее время "крымский кейс". Сначала Крымская платформа, теперь – проект Стратегии деоккупации и реинтеграции АРК и Севастополя. Даст ли это какой-то серьезный результат?

– Не думаю, что Крымская платформа даст какие-то прорывные результаты. Что могут дать очередные круглые столы, где будут говорить банальные вещи об оккупации? Плюс лишь в том, что будут привлекаться международные партнеры, давая четкий сигнал России, что никто не признает аннексии Крыма.

Касательно Стратегии – о ней пока мало что известно. И она, как понимаю, будет еще согласовываться.

Что нужно – так это больше привлекать к вопросам деоккупации и реинтеграции вынужденных переселенцев из Крыма, из Донецкой и Луганской областей. Они "в теме", они могут дать больше информации, в том числе для международных партнеров. Сейчас, по большому счету, государство подхватывает то, чем занимаются волонтеры, правозащитные и общественные организации – украинские и международные. Об арестах крымских татар первыми говорят они, а потом уже – официальные лица. А должно быть наоборот.

– Действительно ли спецслужбы России вербуют жителей оккупированных территорий Донбасса в частные военные компании (ЧВК), как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины?

– Это происходит давно. Вербуют на Донбассе, потому что у людей после 7 лет войны на Востоке, есть опыт. Не надо тратить средства на обучение. А сделать квалифицированного бойца – дорого стоит.

Противопоставить этому мы ничего не можем, только фиксировать. Я, кстати, давно ратую за то, чтобы приняли закон о ЧВК в Украине. Если у нас это всё четко пропишут на законодательном уровне, ориентируясь на мировой опыт, мы сможем хорошо это использовать. В том числе – давая бой россиянам в разных уголках планеты.

– Насколько велик риск радиационного заражения Донбасса в связи с затоплением на оккупированной части Донетчины шахты "Юнком", где проводились в прошлом веке ядерные испытания? Не выглядит ли всё как намеренное уничтожение территории оккупантами, чтобы сделать ее непригодной для жизни и замести следы многочисленных преступлений?

– Всех следов не заметут. Мы это показали в фильме "Атлантида" (в ленте о Донбассе после войны Андрей сыграл главную роль – прим. ред.). Нам десятилетия придется разминировать минные заграждения. А это – 400 с чем-то километров. Нам придется на оккупированной территории найти не одно тело без вести пропавшего человека – как военных, так гражданских. Такое не спрячешь. Что касается экологической составляющей, то она на Донбассе – ужасающая. И раньше была – плачевна, а сейчас – просто кошмар. Водоемы высыхают, радиоактивные воды могут скоро добраться до верхних слоев – и сделать непригодными и без того скудные питьевые источники. Экологи говорят, что это – лишь вопрос времени.

– Что скажешь об информации, будто до конца марта представят план по урегулированию на Донбассе, якобы разработанный Германией и Францией?

– Нужно сперва увидеть этот самый план. Но если там будут прописаны очередные участки разведения войск с длительными режимами тишины, это ни к чему не приведет. Путину нужна нестабильная обстановка на востоке нашей страны. Это – его инструмент давления. И не только на нашу власть, которую он таким образом расшатывает, которой пытается манипулировать. Это еще и – инструмент для торгов с США, с ЕС по важным для РФ вопросам.

– Как оцениваешь активизацию СНБО (санкционные удары и не только) в последнее время?

– Я поддерживаю такие инициативы. Наконец-то власть вспомнила о том, что у нее есть инструмент, благодаря которому можно бороться с агентами Кремля. Другое дело – обернутся ли громкие заявления и санкции чем-то более жестким.

– Переговорный процесс по Донбассу сегодня фактически заблокирован Россией. Как его сдвинуть с места?

– Мне кажется, не нужно привлекать к нормандскому формату США, как говорят некоторые. Следует всё же опираться на европейских коллег по нормандскому формату. И тут мы пока в сложной ситуации. Осенью меняется власть в Германии. Там пройдут очередные парламентские выборы. Уже известно, что бабушка Меркель уходит на заслуженный отдых. В 2022 году – выборы президента во Франции. Как новые лидеры этих стран будут входить в нормандский процесс, который влияет и на "Минск", какую позицию займут – неизвестно. При этом Украине не нужно особо надеяться, что США после смены власти станут резко нам помогать решать проблемы с Россией. Следует более активно работать с действующими представителями нормандского формата – Францией и Германией, чтобы они продолжили поддержку Украины. Чтобы давление на РФ путем санкций ужесточалось. Додавить Россию можно только санкциями – постоянными и усиливающимися. РФ не железная, ресурсы там не безграничны, как и терпение народа. При этом надо понимать, что идет игра в долгую. Геополитическая шахматная партия, в которую вовлечены многие.