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Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча

Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф

В понедельник, 15 марта, на Донбассе, в районе Круглика беспилотник ОБСЕ обнаружил 27 танков боевиков.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook во вторник, 16 марта.

Беспилотник зафиксировал, что танки были расположены за пределами выделенных мест хранения вооружения.

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"Это указывает на то, что противник и в дальнейшем проводит обучение, а также наращивает вооружение и количество военной техники", - отмечают в пресс-центре, добавляя, что таким образом, скорее всего боевики показывают свою готовность к силовому сценарию и дальнейшим провокациям.

Отметим, что буквально 13 марта возле этого же населенного пункта беспилотник ОБСЕ зафиксировал на полигоне два танка Т-64.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 12 марта, возле населенного пункта Марьинка вследствие снайперского огня погиб военнослужащий ВСУ.  Погибшим оказался житель села Гуровщина Киевской области Александр Пекур

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

ОБСЕ, Боевики, Донбасс, Танки, Беспилотники, Война на Донбассе, ООС.
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