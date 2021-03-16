Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча

В понедельник, 15 марта, на Донбассе, в районе Круглика беспилотник ОБСЕ обнаружил 27 танков боевиков.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook во вторник, 16 марта.

Беспилотник зафиксировал, что танки были расположены за пределами выделенных мест хранения вооружения.

"Это указывает на то, что противник и в дальнейшем проводит обучение, а также наращивает вооружение и количество военной техники", - отмечают в пресс-центре, добавляя, что таким образом, скорее всего боевики показывают свою готовность к силовому сценарию и дальнейшим провокациям.

Отметим, что буквально 13 марта возле этого же населенного пункта беспилотник ОБСЕ зафиксировал на полигоне два танка Т-64.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 12 марта, возле населенного пункта Марьинка вследствие снайперского огня погиб военнослужащий ВСУ. Погибшим оказался житель села Гуровщина Киевской области Александр Пекур.