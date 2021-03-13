Снайпер убил украинского бойца возле Марьинки

12 марта вблизи населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников.

От пули снайпера погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Известно, что на месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время на Донбассе наблюдается обострение ситуации. Так, 10 марта пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе Старогнатовки в Донецкой области.

А 12 марта в результате вражеского обстрела недалеко от населенного пункта Пищевик украинский защитник получил ранение.