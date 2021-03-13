Скачать
Суббота, 13.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров
Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров
Снайпер убил украинского бойца возле Марьинки
Снайпер убил украинского бойца возле Марьинки
Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского
Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского
Итоги дня 12 марта: год карантина в Украине, СБУ занялась "Харьковскими соглашениями", повышение штрафов за нарушение ПДД
Итоги дня 12 марта: год карантина в Украине, СБУ занялась "Харьковскими соглашениями", повышение штрафов за нарушение ПДД

Снайпер убил украинского бойца возле Марьинки

Снайпер убил украинского бойца возле Марьинки
Обновлено 07:11 Сегодня Телеграф Фото: facebook

12 марта вблизи населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников.

От пули снайпера погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Известно, что на месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время на Донбассе наблюдается обострение ситуации. Так, 10 марта пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе Старогнатовки в Донецкой области.

А 12 марта в результате вражеского обстрела недалеко от населенного пункта Пищевик украинский защитник получил ранение. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 87

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Снайпер, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой
02 Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
03 В момент начала поисковой операции Маша Борисова была уже мертва: выводы судмедэкспертов
04 СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях": первые детали
05 В Серии А футболист забил потрясающий гол ударом пыром (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский в новом видео рассказал о заседаниях СНБО и вспомнил о Коломойском
Зеленский в новом видео рассказал о заседаниях СНБО и вспомнил о Коломойском
Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
В момент начала поисковой операции Маша Борисова была уже мертва: выводы судмедэкспертов
В момент начала поисковой операции Маша Борисова была уже мертва: выводы судмедэкспертов
Еще одна страна решила легализовать марихуану
Еще одна страна решила легализовать марихуану
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь