Не смогли спасти: Украина понесла новую потерю на Донбассе

В течении 10 марта пророссийские боевики снова обстреливали военных ВСУ. На этот раз в районе Старогнатовки в Донецкой области, в результате чего погиб один украинский защитник.

Об этом сообщили в Фейсбуке опер-тактической группы "Восток".

Согласно предоставленным данным, ранение получил военнослужащий ВСУ, которому сразу оказали медпомощь медики, но спасти мужчину не удалось.

Об агрессии боевиков так называемой "ДНР" было проинформировано бригаду ОБСЕ.

Стоит напомнить, что ранее в ГБР дали объяснение подрыву троих военных на Донбассе 14 февраля. Считается, что инцидент произошел по причине халатности экс-главы инженерной службы.