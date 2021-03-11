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Не смогли спасти: Украина понесла новую потерю на Донбассе

Не смогли спасти: Украина понесла новую потерю на Донбассе
07:38 Сегодня Телеграф

В течении 10 марта пророссийские боевики снова обстреливали военных ВСУ. На этот раз в районе Старогнатовки в Донецкой области, в результате чего погиб один украинский защитник.

Об этом сообщили в Фейсбуке опер-тактической группы "Восток".

Согласно предоставленным данным, ранение получил военнослужащий ВСУ, которому сразу оказали медпомощь медики, но спасти мужчину не удалось.

Игорь Стрелков Гиркин считает, что украинская армия начнет наступление на Донбасс в апреле текущего года

Об агрессии боевиков так называемой "ДНР" было проинформировано бригаду ОБСЕ.

"Телеграф" собрал истории всех украинских военных погибших на Донбассе в феврале текущего года - видео

Стоит напомнить, что ранее в ГБР дали объяснение подрыву троих военных на Донбассе 14 февраля. Считается, что инцидент произошел по причине халатности экс-главы инженерной службы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ООС.
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