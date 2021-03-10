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Террорист Стрелков заговорил о решающем наступлении на Донбассе и признал бессилие "ДНР" и "ЛНР"

Террорист Стрелков заговорил о решающем наступлении на Донбассе и признал бессилие "ДНР" и "ЛНР"
18:20 Сегодня Телеграф

Бывший "министр обороны" террористов "ДНР" Игорь Гиркин заявил о решающем наступлении ВСУ в апреле 2021 года. По мнению экс-лидера боевиков, без помощи Российской Федерации "республики" продержатся не больше 2-3 дней.

Об этом Стрелков заявил в передаче российского пропагандистского канала "Рой ТВ".

По мнению боевика, украинская армия практически полностью подготовилась и уже планирует начать наступление для окончательного освобождения Донбасса. В то же время подразделения боевиков боеспособны лишь на бумаге.

Укомплектованность и боеспособность корпусов "ДНР" и "ЛНР" составляет в лучшем случае 30%, причем большей частью это касается тыловых служб. На переднем краю ситуация хуже, отметил Гиркин-Стрелков.

Также он заявил, что без вмешательства России, войска боевиков будут уничтожены за пару дней. С другой стороны, без использования ракетных войск, армия РФ также не сможет победить украинские войска.

Любопытно, что в это же время в Армении пытаются найти свои интересы с наступления ВСУ.

"Если Армения  до начала острой фазы конфликта на Донбассе не решит проблему с системой управления государством, то с вероятностью 80 процентов, потеряет границу с Ираном", - пишет telegram-канал " Армянская вендетта". В первичном варианте было указано наступление ВСУ, однако позже изменено на "острую фазу".

Напомним, глава украинской делегации в рамках урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что прекращение перемирия со стороны боевиков группировки "ДНР", расценивается Украиной как угроза срыва выполнения Минских договоренностей.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Донбасс, ВСУ, Наступление, Игорь Стрелков, ООС.
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