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Не увидели весну: названы имена погибших украинских военных на Донбассе в феврале (видео)

Не увидели весну: названы имена погибших украинских военных на Донбассе в феврале (видео)

Не увидели весну: названы имена погибших украинских военных на Донбассе в феврале (видео)
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф

Десять украинских военных погибли на Донбассе в феврале.

"Телеграф" собрал истории каждого из них.

2 февраля в районе города Торецк (Донецкая область) снайпер боевиков тяжело ранил военнослужащего ВСУ, который в итоге погиб. Им оказался моряк Дмитрий Власенко.

Буквально через четыре дня, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихаиловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате взрыва погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный.

11 февраля, на Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил украинского военного под Зайцево. Им оказался солдат инженерно-саперного взвода Александр Глушко. В этот же день во время обстрела боевиков в районе Новомихайловки погиб и 25-летний Владислав Лященко.

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14 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в районе Новолуганского получили смертельные ранения трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте. Все трое служили в 81-й отдельной аэромобильной бригаде.

В понедельник, 22 февраля, возле шахты "Бутовка" на Донбассе из гранатомета был убит украинский военный – 43-летний Сергей Петраускас.

Во вторник, 23 февраля, на Донбассе, вблизи Зайцево, погиб военнослужащий 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Дмитрий Сардак из Одессы.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Донбасс, Видео, Погибшие, ВСУ, Февраль, Война на Донбассе.
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