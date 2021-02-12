Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Новый поворот в пленочном скандале: почему в СМИ "слили" разговор Ермака с Джулиани и какие выводы из него можно сделать
Новый поворот в пленочном скандале: почему в СМИ "слили" разговор Ермака с Джулиани и какие выводы из него можно сделать
Двое погибших за сутки: стало известно об еще одной потере Украины на Донбассе
Двое погибших за сутки: стало известно об еще одной потере Украины на Донбассе
США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
"Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира (видео)
"Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира (видео)

Двое погибших за сутки: стало известно об еще одной потере Украины на Донбассе

Двое погибших за сутки: стало известно об еще одной потере Украины на Донбассе
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф

Вечером в четверг, 11 февраля, на Донбассе украинские военные понесли еще одну утрату личного состава, помимо Александра Глушко, погибшего в этот день под Зайцево, накануне приезда в Авдеевку президента Украины Владимира Зеленского.

О новой потере в Facebook сообщила Оперативно-тактическая группировка "Схід".

"11 февраля, около 20.45 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", неподалеку от Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. Вследствие обстрела один из защитников Украины погиб", - говорится в сообщении.

Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше

При этом, как уточнили в штабе, на обстрел российско-оккупационных войск был дан адекватный ответ.

"На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины", - добавляют в ОТГ "Схід".

Как сообщалось, 25 января на Донбассе снайпер боевиков группировки ЛНР тяжело ранил украинского военного.

А 21 января стало известно о смерти бойца ВСУ, которого застрелил вражеский снайпер в зоне проведения боевых действий на Донбассе.

Также ранее глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске, Сергей Гармаш рассказал о перспективах разрешения конфликта на Донбассе. Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Цель - вернуть Донбасс: пять шагов для победы над Россией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 162

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Потери.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
02 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
03 По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло "украинский" след
04 Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе
05 Жена Зинченко оговоркой про Крым разозлила украинцев (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На праздновании Нового года в Китае станцевали &quot;русский&quot; гопак на фоне Кремля (видео)
На праздновании Нового года в Китае станцевали "русский" гопак на фоне Кремля (видео)
По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло &quot;украинский&quot; след
По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло "украинский" след
Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе
Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе
Какой праздник 12 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь