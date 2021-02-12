Двое погибших за сутки: стало известно об еще одной потере Украины на Донбассе

Вечером в четверг, 11 февраля, на Донбассе украинские военные понесли еще одну утрату личного состава, помимо Александра Глушко, погибшего в этот день под Зайцево, накануне приезда в Авдеевку президента Украины Владимира Зеленского.

О новой потере в Facebook сообщила Оперативно-тактическая группировка "Схід".

"11 февраля, около 20.45 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", неподалеку от Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. Вследствие обстрела один из защитников Украины погиб", - говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в штабе, на обстрел российско-оккупационных войск был дан адекватный ответ.

"На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины", - добавляют в ОТГ "Схід".

Как сообщалось, 25 января на Донбассе снайпер боевиков группировки ЛНР тяжело ранил украинского военного.

А 21 января стало известно о смерти бойца ВСУ, которого застрелил вражеский снайпер в зоне проведения боевых действий на Донбассе.

Также ранее глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске, Сергей Гармаш рассказал о перспективах разрешения конфликта на Донбассе. Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Цель - вернуть Донбасс: пять шагов для победы над Россией.