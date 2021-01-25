Снайпер боевиков "ЛНР" тяжело ранил украинского защитника: подробности

В понедельник, 25 января, снайпер боевиков группировки ЛНР тяжело ранил украинского военного.

Об этом сообщается на странице Украинской делегации в Украинской трехсторонней группе (ТКГ) в Facebook.

"Около 12.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Золотого получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что раненому оказана медицинская помощь. Его состояние оценивается тяжелое.

Помимо этого, боевики с помощью тяжелого вооружения обстреляли и жилой дом, расположенный на линии разграничения.

Кроме того, сообщается, что боевики продолжают наращивать количество тяжелого вооружения в районе военного конфликта на Донбассе. В частности, БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия 19 января зафиксировал 21 единицу 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" вблизи поселка Краснолучский Луганской области, а 21 января - 18 единиц танков на полигоне у населенного пункта Новоселовка Донецкой области.