Названо имя военного, застреленного снайпером на Донбассе накануне визита Зеленского (фото)

Погибшим на Донбассе под Зайцево от пули снайпера боевиков накануне приезда президента Владимира Зеленского на Донбасс, оказался военный инженерно-саперного взвода Александр Глушко.

Об этом сообщает Полтавская облгосадминистрация.

"11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево Донецкой области погиб полтавчанин Александр Глушко. Он служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 января на Донбассе снайпер боевиков группировки ЛНР тяжело ранил украинского военного.

А 21 января стало известно о смерти бойца ВСУ, которого застрелил вражеский снайпер в зоне проведения боевых действий на Донбассе.