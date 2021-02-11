Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Новый поворот в пленочном скандале: почему в СМИ "слили" разговор Ермака с Джулиани и какие выводы из него можно сделать
Новый поворот в пленочном скандале: почему в СМИ "слили" разговор Ермака с Джулиани и какие выводы из него можно сделать
Названо имя военного, застреленного снайпером на Донбассе накануне визита Зеленского (фото)
Названо имя военного, застреленного снайпером на Донбассе накануне визита Зеленского (фото)
"Россия перегнула палку и ей это аукнется": чем ЕС ответит на "плевок" в лицо со стороны Москвы во время визита Борреля
"Россия перегнула палку и ей это аукнется": чем ЕС ответит на "плевок" в лицо со стороны Москвы во время визита Борреля
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося

Названо имя военного, застреленного снайпером на Донбассе накануне визита Зеленского (фото)

Названо имя военного, застреленного снайпером на Донбассе накануне визита Зеленского (фото)
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф

Погибшим на Донбассе под Зайцево от пули снайпера боевиков накануне приезда президента Владимира Зеленского на Донбасс, оказался военный инженерно-саперного взвода Александр Глушко.

Об этом сообщает Полтавская облгосадминистрация.

"11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево Донецкой области погиб полтавчанин Александр Глушко. Он служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 января на Донбассе снайпер боевиков группировки ЛНР тяжело ранил украинского военного.

А 21 января стало известно о смерти бойца ВСУ, которого застрелил вражеский снайпер в зоне проведения боевых действий на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 254

Все по теме:

Донбасс, Снайперы, Зайцево, Александр Глушко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Учительница рассказала правду о зарплатах в Севастополе: теперь она безработная и ее донимают силовики
02 В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
03 Лукашенко готов уйти, но выдвинул два условия (видео)
04 Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
05 Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потрясающе мрачно: с борта МКС сняли испещренный карьерами золотоискателей лес Амазонки (фото)
Потрясающе мрачно: с борта МКС сняли испещренный карьерами золотоискателей лес Амазонки (фото)
По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло &quot;украинский&quot; след
По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло "украинский" след
Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе
Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе
&quot;Да какой из тебя шоумен?&quot;: Остапчук рассказал, как его отговаривали уезжать в столицу
"Да какой из тебя шоумен?": Остапчук рассказал, как его отговаривали уезжать в столицу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь