Не только снайпер: появились детали последних провокаций боевиков на Донбассе

Вчера, 21 января, в зоне проведения боевых действий на Донбассе вражеский снайпер застрелил бойца ВСУ.

"В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - заявили в штабе.

Кроме того, минувшие сутки на Донбассе прошли неспокойно - противник открывал огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные обнаружили пролет вражеских беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БпЛА были подавлены нашими средствами РЭБ.

Все нарушения перемирия пришлись на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Возле Гнутово работал снайпер боевиков, там же велся обстрел из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Украинские бойцы открывали ответный огонь.

Представителей ОБСЕ уже предупредили обо всех нарушениях режима тишины со стороны оккупантов. Ситуацию в зоне ООС продолжают контролировать украинские защитники.

Как сообщал "Телеграф", 8 января стало известно о смерти старшего солдата Виктории Слободянюк, которая погибла в зоне ООС.