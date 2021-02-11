Накануне визита Зеленского на Донбасс снайпер застрелил украинского военного

Сегодня, 11 февраля, на Донбассе снайпер оккупационных войск Российской Федерации смертельно ранил украинского военного.

Об этом информирует в своем Телеграмм-канале пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Около 9:30 на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации", - сказано в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Стоит отметить, что сегодня с рабочей поездкой в Донецкую область прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства планирует ознакомится с ситуацией на передовой и пообщаться с военнослужащими, которые несут службу в зоне ООС.

Как сообщалось, 25 января на Донбассе снайпер боевиков группировки ЛНР тяжело ранил украинского военного.

А 21 января стало известно о смерти бойца ВСУ, которого застрелил вражеский снайпер в зоне проведения боевых действий на Донбассе.