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Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности

Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
Обновлено 07:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Появились новые подробности происшествия на линии разграничения на Донбассе. 

В автомобиле, по которому открыл огонь часовой на блокпосту в районе зоны разведения Богдановка-Петровское, находились таксист и военнослужащий, который прибыл в распоряжение 53-й Отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Трудно понять, что двигало таксистом, который вместо поездки правильным маршрутом выехал на передовую, на наш опорный пункт взвода. Здесь проезд запрещен. Еще немного, и они проехали бы в Викторовку - село уже в "серой" зоне ", - написал Бутусов.

Журналист уточнил, что после того, как часовой сделал предупредительный выстрел в воздух, автомобиль, который проехал блокпост, остановился. После этого водитель и пассажир почему-то не выполнили требование часового, и тот открыл огонь на поражение.

"Из машины вышли двое, солдат сказал им подойти. Люди сели в машину, часовой открыл огонь на поражение", - пояснил Бутусов.

В результате таксист убит на месте, пассажир с отношением в бригаду ранен в руку.

Напомним, ранее пресс-служба ООС сообщила, в Донецкой области через КПВВ гражданский автомобиль пытался прорваться через линию соприкосновения.

Требование часового остановиться водитель проигнорировал, увеличив скорость. Часовой открыл огонь по автомобилю "ВАЗ 2105", который следовал по направлению к позициям противника. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Донбасс, ВСУ, Юрий Бутусов.
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