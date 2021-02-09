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Пытались прорваться через линию разграничения: военным на Донбассе пришлось открывать огонь по легковушке

Пытались прорваться через линию разграничения: военным на Донбассе пришлось открывать огонь по легковушке
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

На одном из КПВВ в Донецкой области гражданский автомобиль пытался прорваться через линию соприкосновения, вследствие чего военнослужащий был вынужден открыть огонь.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Фейсбук. 

Отмечается, что происшествие произошло 8 февраля около 12 часов дня возле населенного пункта Викторовка. 

Водитель автомобиля ВАЗ-2105 проигнорировал требование военнослужащего на КПВВ об остановке и вместо этого лишь увеличил скорость. 

Боец произвел предупредительный выстрел в воздух, однако и это не возымело эффекта и водитель продолжил движение в сторону неподконтрольный территорий. После этого, учтя все обстоятельства, военнослужащий открыл огонь на поражение. 

 Отмечается, что ранения получили водитель и пассажир автомобиля. Им предоставили первичную медпомощь и переправили в больницу, однако водитель по пути умер. 

Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Напомним, ранее экс-нардеп Игорь Попов прокомментировал для "Телеграфа" тупик в переговорах по Донбассу на фоне обострения ситуации на фронте

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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