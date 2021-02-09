Пытались прорваться через линию разграничения: военным на Донбассе пришлось открывать огонь по легковушке

На одном из КПВВ в Донецкой области гражданский автомобиль пытался прорваться через линию соприкосновения, вследствие чего военнослужащий был вынужден открыть огонь.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Фейсбук.

Отмечается, что происшествие произошло 8 февраля около 12 часов дня возле населенного пункта Викторовка.

Водитель автомобиля ВАЗ-2105 проигнорировал требование военнослужащего на КПВВ об остановке и вместо этого лишь увеличил скорость.

Боец произвел предупредительный выстрел в воздух, однако и это не возымело эффекта и водитель продолжил движение в сторону неподконтрольный территорий. После этого, учтя все обстоятельства, военнослужащий открыл огонь на поражение.

Отмечается, что ранения получили водитель и пассажир автомобиля. Им предоставили первичную медпомощь и переправили в больницу, однако водитель по пути умер.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее экс-нардеп Игорь Попов прокомментировал для "Телеграфа" тупик в переговорах по Донбассу на фоне обострения ситуации на фронте.