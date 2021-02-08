"План Б" по Донбассу: что лучше - гибридный мир или возобновление боев

Украинские политики вместе с международными партнерами должны разработать и презентовать новый «План «Б» для Донбасса, так как план форсированной реинтеграции не был реализован. Такое мнение высказал «Телеграфу» народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, комментируя обострение ситуации на Донбассе и тупиковую ситуацию на переговорах.

«Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают, что в последние недели значительно увеличилось количество обстрелов и потерь по линии соприкосновения на Донбассе, - отмечает Игорь Попов. - Перемирие продолжалось полгода, и это, несомненно, было позитивным достижением. Но за это время российская сторона не получила желаемых уступок по политическому треку: выборы на неподконтрольных территориях не назначены, диалога с ОРДЛО нет, Конституцию и закон об особом статусе в Киеве менять не собираются».

В таком случае, подчеркивает эксперт, возрастают риски использования обстрелов как аргумента для продавливания прогресса по политическому направлению.

«Указ о санкциях по Тарасу Козаку и телеканалам также крайне негативно воспринят в Москве. И мы можем ожидать ответных действий. Кроме обострения военной обстановки, это могут быть попытки резких заявлений и выступлений в некоторых регионах Украины», - прогнозирует Игорь Попов.

"Политики вместе с международными партнерами должны разработать и презентовать новый «План «Б» для Донбасса, поскольку план форсированной реинтеграции не был реализован. И в любом случае гибридный мир будет лучше, чем возобновление конфликта низкой интенсивности", - подчеркнул эксперт.

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