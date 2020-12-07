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Понедельник, 07.12.2020
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Айдер Муждабаев: Переговоры с Россией зашли в тупик, помочь может только один человек

Айдер Муждабаев: Переговоры с Россией зашли в тупик, помочь может только один человек
17:27 Сегодня Телеграф

Почему не сработали нормандский и минский форматы – и как можно сдвинуть переговоры с Россией с мертвой точки, добившись реальных подвижек в разрешении конфликта на Донбассе? Своей точкой зрения с «Телеграфом» поделился журналист Айдер Муждабаев - заместитель гендиректора телеканала ATR.

«Формат изначально не предусматривал никакого результата. Россия не собирается уходить с украинской территории - ни при каких условиях, - уверен Айдер Муждабаев. – Формат переговоров - фейковый, театральный, Подразумевает процесс, а не результат. Благодаря таким гибридным соглашениям удается разве что удерживать санкции против России. На ничтожном уровне, но всё же...»

По его словам, единственное, что хоть как-то решалось в нормандском формате – вопрос обмена взаимоудерживаемыми лицами. Как это называют.

«На самом деле - террористов меняли на заложников, – подчеркивает журналист. – Но в последнее время и этого нет. Путин ставит политические условия в обмен на людей. Россия ведет себя как террористическое государство. Захват людей и выдвижение политических требований – это логика террористов. Так, в обмен на крымских татар, я уверен, Путин требует подачу воды в Крым. А обмен «всех на всех» ставит в зависимость от принятия законопроекта о статусе Донбасса с внесением изменений в Конституцию Украины. Учитывая, что Кремль требует, чтобы в украинской Конституции написали что-то вроде «мы зависим от РФ на веки вечные», в переговорах – абсолютный тупик. Воду оккупированному Крыму Украина не даст, как и не будет и менять Конституцию в угоду россиянам». 

Крым вода

Айдер Муждабаев считает, что какие-то подвижки в переговорах, включая обмен, возможны лишь при условии жесткого давления на Россию со стороны коллективного Запада.

«Только тогда может сдвинуться хотя бы гуманитарная часть проблемы. Всё остальное - замерло, пока Путин руководит Россией, пока та имеет волю и силу безнаказанно завоевывать чужие территории. Сама она не отдаст ничего из завоеванного, – подчеркивает журналист. – Как не отдала и Нагорный Карабах, наводнив его «миротворцами». Добычу в русской ментальности возвращать не принято. Никогда и ничего Россия не вернет сама».

По мнению Айдера Муждабаева, много будет зависеть от нового президента США – Джо Байдена.

«При Трампе мы 4 года не видели США в мировой политике как действующее лицо. Лишь силами Конгресса удавалось удерживать на нынешнем уровне санкции. Но если Америка вернется в кабину пилота – Путину придется плохо. Вслед за США весь Запад – желает или нет – будет усиливать давление на Россию. Другого пути нет. Разве что война», – резюмирует журналист.

Украинский журналист Роман Цимбалюк, проживающий в Москве, в интервью "Телеграфу" рассказал, чего Кремль ожидает от президента Украины Владимира Зеленского в ракурсе Донбасса.

А глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России отключением от SWIFT.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Украина, США, Россия, Крым, Донбасс, Джо Байден, Нормандский формат, Айдер Муждабаев.

Автор:

Телеграф
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