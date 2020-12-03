Скачать
Пятница, 04.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 3 декабря: новые коронавирусные рекорды и скандал вокруг Генштаба
Итоги 3 декабря: новые коронавирусные рекорды и скандал вокруг Генштаба
Кернес возвращается? В Харькове рассказали о сроках приезда мэра в город
Кернес возвращается? В Харькове рассказали о сроках приезда мэра в город
Какой праздник 4 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 декабря: народные приметы и запреты
Лига Европы: результаты матчей 3 декабря
Лига Европы: результаты матчей 3 декабря

Нужен неожиданный ход: в России рассказали, на каких условиях Путин согласится отдать Донбасс

Нужен неожиданный ход: в России рассказали, на каких условиях Путин согласится отдать Донбасс
23:00 Чт, 3 Декабрь 2020 Телеграф

В Кремле опираются на Минские соглашения, но в то же время заинтересованы в снятии санкций, поэтому для урегулирования ситуации на Донбассе нужен "неожиданный ход". Придумать его могут только президент РФ Владимир Путин с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое мнение озвучил российский журналист Алексей Венедиктов во время своего интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, Путин будет настаивать на выполнении Минских соглашений в определенном порядке - сначала предоставление особого статуса Донбассу и только потом передача контроля над украино-российской границей.

"Никакие американцы не подвинут нынешнюю команду Кремля изменить последовательность, но в любом случае все-таки перестали стрелять. Убивают меньше, стреляют меньше", - заявил он.

Ситуацию на Донбассе Венедиктов назвал тупиковой. При этом отметил, что у Кремля есть интерес к снятию санкций и "здесь нужно искать ход, который могут придумать только Путин с Зеленским".

По его словам, недавние события в Нагорном Карабахе могут стать примером.

"Никто же не ожидал такого хода, все говорили, ну перемирие... А кто гарантирует?...А как гарантирует?...Никто не ожидал, что там вдруг в один день окажутся русские миротворцы по согласию Армении и Азербайджана. И те и другие недовольны, чтобы вы понимали, этим итогом. Поэтому это был неожиданный ход, причем это был ход Путина потому, что Лавров и министр иностранных дел не могли договориться, за 8 часов они ничего не решили. Путин потянул на себя и сказал "хорошо", "давайте я напрямую Пашинян, Эрдоган, Алиев", - и вот так решили", то есть "неожиданный ход", - рассказал журналист.

На слова Бацман о том, что Путин не может так поступить в кейсе Украины, Венедиктов ответил, что "другого президента российского сейчас для Украины, для Штатов, для Литвы, для Беларуси - нету".

Читайте также в материале "Телеграфа": При каком варианте возможен обмен пленных с РФ в формате "всех на всех"? - Кравчук озвучил условие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Алексей Венедиктов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крики слышали с самого утра: соседи о роковом скандале между блогером Reeflay и его подругой
02 Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
03 Экспертиза установила точную причину смерти девушки в прямом эфире Reeflay
04 "Спасибо, король": кому из игроков "Динамо" отдал свою футболку Роналду
05 В Венгрии заговорили о «гражданской войне» в Закарпатье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Считающая себя ведьмой блогер Алена Лоран «прокляла» полицейскую: детали скандала
Считающая себя ведьмой блогер Алена Лоран «прокляла» полицейскую: детали скандала
Будут кровавые провокации: озвучен тревожный прогноз по новому скандалу между Украиной и Венгрией
Будут кровавые провокации: озвучен тревожный прогноз по новому скандалу между Украиной и Венгрией
Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь