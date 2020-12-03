Нужен неожиданный ход: в России рассказали, на каких условиях Путин согласится отдать Донбасс

В Кремле опираются на Минские соглашения, но в то же время заинтересованы в снятии санкций, поэтому для урегулирования ситуации на Донбассе нужен "неожиданный ход". Придумать его могут только президент РФ Владимир Путин с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое мнение озвучил российский журналист Алексей Венедиктов во время своего интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, Путин будет настаивать на выполнении Минских соглашений в определенном порядке - сначала предоставление особого статуса Донбассу и только потом передача контроля над украино-российской границей.

"Никакие американцы не подвинут нынешнюю команду Кремля изменить последовательность, но в любом случае все-таки перестали стрелять. Убивают меньше, стреляют меньше", - заявил он.

Ситуацию на Донбассе Венедиктов назвал тупиковой. При этом отметил, что у Кремля есть интерес к снятию санкций и "здесь нужно искать ход, который могут придумать только Путин с Зеленским".

По его словам, недавние события в Нагорном Карабахе могут стать примером.

"Никто же не ожидал такого хода, все говорили, ну перемирие... А кто гарантирует?...А как гарантирует?...Никто не ожидал, что там вдруг в один день окажутся русские миротворцы по согласию Армении и Азербайджана. И те и другие недовольны, чтобы вы понимали, этим итогом. Поэтому это был неожиданный ход, причем это был ход Путина потому, что Лавров и министр иностранных дел не могли договориться, за 8 часов они ничего не решили. Путин потянул на себя и сказал "хорошо", "давайте я напрямую Пашинян, Эрдоган, Алиев", - и вот так решили", то есть "неожиданный ход", - рассказал журналист.

На слова Бацман о том, что Путин не может так поступить в кейсе Украины, Венедиктов ответил, что "другого президента российского сейчас для Украины, для Штатов, для Литвы, для Беларуси - нету".

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