Все заявления в ТКГ – информационный шум: Цимбалюк рассказал, чего Россия хочет от Зеленского

Кремль ожидает от президента Украины Владимира Зеленского начала прямых переговоров с представителями оккупационных администраций ОРДЛО.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал специальный корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, проживающий в Москве.

"Чего Россия требует от Зеленского? Чтобы тот начал диалог с их гауляйтерами на оккупированных территориях и тем самым на государственном уровне признал, что у нас гражданская война", - сказал он.

По его словам, у Путина ожидают, что Киев будет вести себя как Молдова с Приднестровьем. При этом Цимбалюк отметил, что война там закончится только после вывода российских "миротворцев".

Что касается Донбасса, то переговоров по нему не ведется.

"Все заявления в ТКГ - это информационный шум", - подчеркивает Цимбалюк.

Подробнее об ожиданиях Путина от Зеленского читайте в материале "Телеграф": Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк.