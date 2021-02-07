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"Не надо выдумывать": Кравчук высказался про обострение на Донбассе

"Не надо выдумывать": Кравчук высказался про обострение на Донбассе
Обновлено 20:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Председатель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ответил, как стоило бы Украине реагировать на обвинения России в нарушении Украиной Минских соглашений. 

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24". 

"Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают", - сказал Кравчук. 

Тем не менее, он отметил, что были договоренности о работе дипломатическими и политическими методами. 

В то же время, Кравчук считает, что нельзя оставлять без внимания фактов политической лжи, на которую надо отвечать правдой и фактами. 

"У нас таких фактов, такой правды до черта", - сказал он.

Кравчук также заявил, что на Донбассе Украине стоит отвечать зеркально. В связи с этим он вспомнил гибель двух военнослужащих под Марьинкой в субботу.

"Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности", - сказал он. 

Кравчук сказал, что он бы сам предпочел действовать зеркально и отвечать выстрелом на выстрел. 

"Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - заявил глава украинской делегации в ТКГ. 

Также он выразил недоумение тем, что Украина вынуждена молча наблюдать за провокациями и делать вид, что ничего не происходит. 

По словам Кравчука, Украина должна давать жесткую реакцию во всем, "иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости". 

Как сообщалось ранее, в субботу, 6 февраля, ВСУ потеряли двоих военнослужащих убитыми и четырех - раненными. В частности трое военнослужащих "подорвались на неизвестном взрывном устройстве" близ Марьинки, двое из них погибли. При этом журналист Роман Цаплиенко изначально сообщил о том, что военнослужащие "попали под обстрел "120-ки", но позже отредактировал свое сообщение. 

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Леонид Кравчук, Крым, Донбасс, ОРДЛО.
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