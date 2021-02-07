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Были совсем молодыми: названы имена военных, погибших под Марьинкой 6 февраля

Были совсем молодыми: названы имена военных, погибших под Марьинкой 6 февраля
15:57 Сегодня Телеграф

Стали известны имена военнослужащих, которые погибли под Марьинкой в субботу, 6 февраля. 

Об этом сообщила 28 ОМБр в Фейсбук. 

"С грустью сообщаем, что вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихаиловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве", - сказано в сообщении. 

После взрыва, погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный

Также отмечается, что третий солдат, получивший ранения вследствие взрыва, находится в больнице. 

Как сообщалось ранее, 6 февраля двое военнослужащих погибли под Марьинкой, еще один получил ранения. Но помимо того ранения также получили военнослужащие под Песками, Торецком и Северодонецком. Таким образом, в субботу ВСУ потеряли двоих человек убитыми и еще четверых раненными

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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