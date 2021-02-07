Были совсем молодыми: названы имена военных, погибших под Марьинкой 6 февраля

Стали известны имена военнослужащих, которые погибли под Марьинкой в субботу, 6 февраля.

Об этом сообщила 28 ОМБр в Фейсбук.

"С грустью сообщаем, что вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихаиловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве", - сказано в сообщении.

После взрыва, погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный.

Также отмечается, что третий солдат, получивший ранения вследствие взрыва, находится в больнице.

Как сообщалось ранее, 6 февраля двое военнослужащих погибли под Марьинкой, еще один получил ранения. Но помимо того ранения также получили военнослужащие под Песками, Торецком и Северодонецком. Таким образом, в субботу ВСУ потеряли двоих человек убитыми и еще четверых раненными.