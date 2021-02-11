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Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе

Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе
19:57 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский, побывавший на Донбассе с рабочей поездкой в четверг, 11 февраля, признал обострение в зоне военного конфликта в последнее время.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось",- сказал он.

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В то же время, президент попросил не преуменьшать значение слова "перемирие", ведь режим прекращения огня нужен и является достижением.

"Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - добавил он.

По мнению Зеленского, увеличение обстрелов со стороны боевиков связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы.

Также Зеленский напомнил, что в 2018 году в Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

Как сообщал "Телеграф", накануне визита Зеленского на Донбасс снайпер застрелил украинского военного.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Донбасс, Владимир Зеленский, Обострение.
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