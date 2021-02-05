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"Война идет": Аваков констатировал серьезное обострение на Донбассе

"Война идет": Аваков констатировал серьезное обострение на Донбассе
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

На Донбассе происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю, а президент Владимир Зеленский был вынужден отправить туда главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. 

Об этом заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" в четверг вечером.

"Накануне что происходило? Что обсуждался на том же заседании СНБО (относительно санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne - ред.), в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю", - заявил Аваков.

 По словам министра, "никакого мирного процесса уже нет и война идет; действуют минометы и снайперские обстрелы".

Аваков также посоветовал смотреть на решение о введении санкций против телеканалов Медведчука через призму обострения на Донбассе.

Стоит отметить, что в последнее время ситуация на востоке Украины обострилась. По данным разведки, российские наемники повышают боевую готовность и стягивают тяжелую технику на новые позиции.

Штаб ООС почти каждый день информирует о нарушениях перемирия со стороны оккупантов. А 2 февраля в районе города Торецк (Донецкая область) снайпер боевиков смертельно ранил военнослужащего ВСУ Дмитрия Власенко.

По мнению бывшего представителя Украины в ТКГ Романа Безсмертного, Украина может решить проблему Донбасса только военным путем, шанс для реинтеграции оккупированных территорий утрачен.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Донбасс, СНБО, Арсен Аваков.
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