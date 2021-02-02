Боевики перетаскивают тяжелую технику на новые позиции: разведка узнала детали

Российские военные, прибывшие на Донбасс, повышают боевую готовность боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР", в частности, перетягивая тяжелую технику на новые позиции.

Об этом свидетельствуют новые данные разведки.

"В то же время в ходе проверки комиссией готовности дежурных огневых средств осуществляется перемещение бронегруппы противника на заранее подготовленные позиции с последующей маскировкой техники", - говорится в сообщении.

Отметим, в понедельник, 1 февраля на Донбассе, во время "перемирия" позиции ВСУ были атакованы. Так, во время обстрела пуля снайпера пробила каску и ранила украинского защитника в голову.

Как сообщал "Телеграф", также 1 февраля стало известно, что на Донбассе в зоне военного конфликта исчез военный ВСУ. Хотя сам инцидент случился еще 28 января.