В зоне ООС при загадочных обстоятельствах исчез военный

В четверг, 28 января, на Донбассе в зоне военного конфликта стало известно о пропаже военного.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Оперативно-тактическая группировка "Восток" в понедельник, 1 февраля.

"Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы", - говорится в сообщении.

По словам военных, военнослужащий находится на территории, неподконтрольной Украине.

"Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются", - добавили в штабе, отметив, что боец ВСУ среди побратимов характеризуется как спокойный и уравновешенный человек.

Как сообщал "Телеграф", 21 декабря на Донбассе пропал Александр Пупко, боец 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Позже стало известно, что военный оказался в плену у боевиков группировки "ЛНР". Уже 23 декабря военного Александра Пупко удалось вернуть домой.