На Донбассе пропал украинский военный: стали известны детали плана боевиков "ЛНР"

Боевики на Донбассе захватили в плен украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

О том, что военный пропал стало известно во время проверки личного состава одного из подразделений воинской части, которое выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. При этом, по данным пресс-центра ООС, "представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины".

Как уточняет "Украинский милитарный портал", военнослужащий, которым оказался боец 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Пупко Александр Иванович, оказался в плену боевиков так называемой ЛНР.

Уточняется, что "задержание" Пупко произошло в районе оккупированного населенного пункта Славяносербск в Луганской области.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Гвинейском заливе неподалеку от берегов Нигерии 16 декабря пираты атаковали судно STEVIA (IMO 8107000, флаг Камеруна, год постройки 1982), захватили восьмерых членов экипажа, среди которых 6 украинцев, и скрылись.