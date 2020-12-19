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Украинцы попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе: дочь одного из моряков раскрыла подробности

Украинцы попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе: дочь одного из моряков раскрыла подробности
Обновлено 22:44 Сб, 19 Декабрь 2020 Телеграф Фото: Фейсбук

В Гвинейском заливе неподалеку от берегов Нигерии 16 декабря пираты атаковали судно STEVIA  (IMO 8107000, флаг Камеруна, год постройки 1982), захватили восьмерых членов экипажа и скрылись. 

Согласно данным Seafarers Journal, из восьми заложников, шестеро - украинцы. 

Дочь одного из захваченных моряков утверждает, что получила от одного из оставшихся на борту моряков информацию о пленении ее отца, однако сторона судовладельца и агента информации не предоставляют. 

"Обращаюсь к вам за помощью. 16.12.2020 в Нигерии было взято в плен 8 человек (6 украинцев) с сухогруза STEVIA, хозяевами которого с мая 2020 года стали албанцы. Среди заложников мой папа - Резниченко Семён Иванович (40 лет) отдававший себя этой непростой профессии, старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, - мне неизвестны", - сообщила дочь моряка. 

По ее словам, агент знал о случившемся еще два дня назад, однако не стал сообщать родственникам. 

Как сообщалось ранее, на оккупированной части Луганской области на Алчевском меткомбинате происходит беспрецедентное нарушение трудовых прав работников.

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Все по теме:

Нигерия, Гвинейский залив, Пираты, STEVIA.

Автор:

Телеграф
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