Скачать
Суббота, 19.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ксения Мишина выбрала победителя шоу "Холостячка": имя счастливчика
Ксения Мишина выбрала победителя шоу "Холостячка": имя счастливчика
Итоги дня 18 декабря: подозрение Татарову, новый министр по делам ветеранов и закрытие "Дом 2"
Итоги дня 18 декабря: подозрение Татарову, новый министр по делам ветеранов и закрытие "Дом 2"
Том Круз тайно встречается с актрисой фильма "Капитан Америка" (фото)
Том Круз тайно встречается с актрисой фильма "Капитан Америка" (фото)
Наконец-то: "Дом-2" закрывается
Наконец-то: "Дом-2" закрывается

Ни зарплаты, ни отпуска, ни увольнения: в сети рассказал о «рабстве» на заводе в Алчевске

Ни зарплаты, ни отпуска, ни увольнения: в сети рассказал о «рабстве» на заводе в Алчевске
06:14 Сегодня Телеграф Алчевский меткомбинат / Фото из открытых источников

На оккупированной части Луганской области на Алчевском меткомбинате происходит беспрецедентное нарушение трудовых прав работников. Людям не дают отпуска, заставляют работать сверхурочно и применяют репрессии к тем, кто не выходит на смены из-за того, что вынуждены ездить на заработки в Россию.

Об этом сообщают dnews.dn.ua.

По информации местных соцсетей, рабочим Алчевского меткомбината сказали, что отпусков не будет, и на работу нужно ходить сверхурочно. Связано это с тем, что людей не хватает даже для минимального закрытия точек – работники берут отгулы и уезжают на заработки в РФ. Об этом будут докладывать руководству предприятия. В связи с этим на заводе предупредили, что прогульщиков (людей, уехавших на заработки) будут увольнять.

Но не все так просто. Уволиться, как оказалось, для людей чревато проблемами – им не выплачивают расчетные.

"Беспредел ВТС (компания, управляющая предприятием – ред.) вышел на новый уровень – теперь всем работникам, которые рассчитались с ВТС, расчетные не платят. Сегодня работникам Алчевского меткомбината выплатили очередной % от заработной платы, но те, кто рассчитался, остались без денег. Добро пожаловать в XIX век, рабство вернулось", – сообщили в одном из местных пабликов.

Более того, людей, уволившихся с Алчевского меткомбината, даже не пускают на предприятие. 

"На входе в инженерный корпус посадили охрану, которая не пропускает никого из уволившихся работников даже по записи. Никакой информации получить они не могут. Беззаконие на филиалах "ВТС" стало нормой, а власти республик делают вид, что ничего не происходит", – сообщили жители оккупированного Луганска.

Читайте также в материале "Телеграфа": В оккупированном боевиками Луганске больше не ходит трамвай, рельсы разграбили и вывезли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганск, Алчевск, Рабы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
02 В центре Москвы крупный пожар: очевидцы сняли видео
03 Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
04 Подхватившая COVID-19 Эллен ДеДженерес указала на неожиданный симптом
05 "Прием закончен": в Николаеве врачи отказались принимать больную коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя суета началась? Киев &quot;стоит&quot; в многочисленных пробках (карта)
Новогодняя суета началась? Киев "стоит" в многочисленных пробках (карта)
В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
День Святого Николая 2020: поздравления в прозе и стихах
День Святого Николая 2020: поздравления в прозе и стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь