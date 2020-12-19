Ни зарплаты, ни отпуска, ни увольнения: в сети рассказал о «рабстве» на заводе в Алчевске

На оккупированной части Луганской области на Алчевском меткомбинате происходит беспрецедентное нарушение трудовых прав работников. Людям не дают отпуска, заставляют работать сверхурочно и применяют репрессии к тем, кто не выходит на смены из-за того, что вынуждены ездить на заработки в Россию.

Об этом сообщают dnews.dn.ua.

По информации местных соцсетей, рабочим Алчевского меткомбината сказали, что отпусков не будет, и на работу нужно ходить сверхурочно. Связано это с тем, что людей не хватает даже для минимального закрытия точек – работники берут отгулы и уезжают на заработки в РФ. Об этом будут докладывать руководству предприятия. В связи с этим на заводе предупредили, что прогульщиков (людей, уехавших на заработки) будут увольнять.

Но не все так просто. Уволиться, как оказалось, для людей чревато проблемами – им не выплачивают расчетные.

"Беспредел ВТС (компания, управляющая предприятием – ред.) вышел на новый уровень – теперь всем работникам, которые рассчитались с ВТС, расчетные не платят. Сегодня работникам Алчевского меткомбината выплатили очередной % от заработной платы, но те, кто рассчитался, остались без денег. Добро пожаловать в XIX век, рабство вернулось", – сообщили в одном из местных пабликов.

Более того, людей, уволившихся с Алчевского меткомбината, даже не пускают на предприятие.

"На входе в инженерный корпус посадили охрану, которая не пропускает никого из уволившихся работников даже по записи. Никакой информации получить они не могут. Беззаконие на филиалах "ВТС" стало нормой, а власти республик делают вид, что ничего не происходит", – сообщили жители оккупированного Луганска.

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