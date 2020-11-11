"Защитили русских от бандеровского трамвая": оккупанты отличились мародерством на Донбассе (фото и видео)

Несмотря на то, что в Кремле говорили о защите русских на Донбассе, пока это не очень получается. В Луганске, русских решили защитить весьма странным способом "от бандеровского трамвая".

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Твиттере.

Несколько дней назад Песков заявил, что Россия будет защищать русских на Донбассе. А вот как это происходит в Луганске. Там русских защитили от бандеровского трамваяhttps://t.co/YPciKy5L3A — Денис Казанський (@den_kazansky) November 10, 2020

По предварительным данным, трамвайные рельсы решили демонтировать 7 ноября, причем стахановскими темпами: работы велись даже в выходной день.

Видео с места работ по демонтажу рельс:

Пользователи сетей отреагировали на этот мародерский шаг довольно иронично.

А тем временем, вследствие демонтажа рельс по улице Артема образовывались тотальные пробки.

Кадры с места событий:

Позднее 10 ноября, появились фото той самой "многострадальной" улицы:

Стоит напомнить, что 9 ноября, в оккупированном боевиками Луганске установили памятник закону довольно странной формы.