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"Защитили русских от бандеровского трамвая": оккупанты отличились мародерством на Донбассе (фото и видео)

"Защитили русских от бандеровского трамвая": оккупанты отличились мародерством на Донбассе (фото и видео)
02:33 Сегодня Телеграф Фото: telegram - tasteful_journalism

Несмотря на то, что в Кремле говорили о защите русских на Донбассе, пока это не очень получается. В Луганске, русских решили защитить весьма странным способом "от бандеровского трамвая".

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Твиттере.

По предварительным данным, трамвайные рельсы решили демонтировать 7 ноября, причем стахановскими темпами: работы велись даже в выходной день.

Видео с места работ по демонтажу рельс:

Пользователи сетей отреагировали на этот мародерский шаг довольно иронично.

комент

коментарий

А тем временем, вследствие демонтажа рельс по улице Артема образовывались тотальные пробки.

Кадры с места событий:

Позднее 10 ноября, появились фото той самой "многострадальной" улицы:

Стоит напомнить, что 9 ноября, в оккупированном боевиками Луганске установили памятник закону довольно странной формы.

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Луганск, ЛНР.

Автор:

Телеграф
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