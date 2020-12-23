Украинского бойца удалось освободить из плена боевиков «ЛНР»: первые детали и фото

В среду, 23 декабря украинца Пупкова Александра, который ранее попал в плен к боевикам незаконных формирований "ЛНР" удалось вернуть домой.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Украинской делегации для участия в ТКГ.

Согласно заявлению, в результате действий Гуманитарного подгруппы в ТКГ украинской стороне было возвращено военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта Пупков Александра Ивановича, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию.

В Телеграм-канале делегации в ТКГ также поделились фото освобожденного бойца:

Стоит напомнить, что ранее неподалеку от берегов Нигерии 16 декабря произошло ЧП: пираты атаковали судно STEVIA и захватили восьмерых членов экипажа, среди которых были 6 украинцев, а затем скрылись.