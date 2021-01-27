Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу

Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбасс Роман Безсмертный считает, что мягкие методы реинтеграции неподконтрольных Украины территории в Донбассе являются неэффективными.

Об этом политик сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению дипломата Украина может решить проблему Донбасса только военным путем, шанс для реинтеграции оккупированных территорий утрачен.

"На сегодняшний день тезис реинтеграции является пережитком, не может быть применен в силу того, что мы преодолели пятилетний рубеж, когда сформированы вещи, которые не дают возможности применять то, что именовалось, в том числе, реинтеграцией", - заявил Безсмертный.

По мнению Безсмертного, механизмом реинтеграции решить вопросы невозможно и людей, которые "молятся на Украину" нужно спасать

"Если мы говорим о гуманитарных вещах, для меня однозначно, что, кроме инструмента отселения оттуда людей, их обеспечения жильем, – другого варианта нет", - добавил украинский дипломат.

Напомним, как писал "Телеграф", активист Семен Кабакаев считает, что в вопросе возвращения оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма нынешняя власть совершает серьезные ошибки.