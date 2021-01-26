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Занимаются вообще не тем: власти указали на прокол с политикой по возвращению Донбасса

Занимаются вообще не тем: власти указали на прокол с политикой по возвращению Донбасса
10:07 Сегодня Телеграф фото: Семен Кабакаев/Facebook

Переселенец из Луганска, волонтер и активист Семен Кабакаев считает, что в вопросе возвращения оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма нынешняя власть совершает серьезные ошибки.

Такое мнение он высказал в интервью "Телеграфу".

"Нынешняя власть, я считаю, делает неправильные шаги. Сначала должна идти деоккупация, затем – гуманитарная политика. И лишь после – реинтеграция. Они же начинают с конца... Нужно представить украинскому обществу весь план действий. Война за души людей началась давно. А это – гуманитарная политика – язык, культура, образования, театр", - рассказал о сложившейся ситуации он.

По его словам, в Крыму и на Донбассе все было пронизано "русским миром" и подкреплено спецоперациями, в том числе психологическими, со стороны спецслужб РФ и именно с этим необходимо бороться в первую очередь.

"Так что мы должны сперва разобраться с этим, ведя соответствующую гуманитарную политику", - уточнил он.

При этом, по мнению активиста, прошлым руководством тогдашнего Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (сейчас - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, - Авт.) была разработана действующая стратегия реинтеграции, применение которое необходимо продолжить и в настоящих условиях.

"Достаточно неплохая (стратегия, - Авт.). Я как переселенец и общественный активист уделял много внимания работе МинВОТ. Вадим Черныш и Георгий Тука (министр и замминистра МинВОТ с 2016 по 2019 гг., - Авт.) сделали тогда все хорошо", - поделился мнением Кабакаев.

Подробнее о том, как Украине обыграть Россию в вопросе возвращения Донбасса и Крыма, читайте в материале "Телеграфа": Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Крым, Донбасс, Оккупанты, Война на Донбассе, Семен Кабакаев, Россия. боевики.
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