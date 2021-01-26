Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым

Как переиграть Россию и решить накопившиеся в Украине проблемы? По какому пути идет война на Донбассе и нужны ли нашей стране референдумы? Что из себя на деле представляют Алексей Навальный и Джо Байден? О судьбоносных для Украины проблемах, событиях и персонах "Телеграф" пообщался с Семеном Кабакаевым - переселенцем из оккупированного Луганска, волонтером, активистом, координатором организации «СтопТеррор» (общественный некоммерческий проект, который проводит OSINT-исследования и занимается изучением гибридной войны в Украине, а также предоставляет возможность гражданам сообщать о преступлениях).

– Семен, есть информация, что на оккупированной части Донбасса проведут вакцинацию населения российской «Спутник V». Какие риски несет российская вакцинация и как официальный Киев должен отреагировать на это?

– Важно понимать, что российская вакцина не прошла 3-ю стадию клинических испытаний. И мы не знаем ее эффективности. Но дело не только в этом. Я уверен, что нужно запретить либо на законодательном уровне, либо каким-то актами, постановлениями использование лекарства государства-агрессора. Ведь поставки этой вакцины лоббируют и на всю Украину – через «пятую колону», через Медведчука и Бойко… Я же считаю, что нам следует разорвать все связи с Россией, пока не будет деоккупации территорий Донецкой и Луганской областей, пока нам не вернут Крым… Сейчас мы не можем влиять на оккупированные территории. Используя руководство оккупационных администраций, власть Кремля будет показывать, что их так называемая вакцина эффективна, действенна, что люди не боятся ею прививаться. Но мы должны использовать все возможности, чтобы разъяснять жителям оккупированных территорий, что российская вакцина может привести к летальным исходам.

– Возможны ли при новой американской администрации подвижки в разрешении ситуации на Донбассе или в Крыму?

– Следует понимать, что РФ – экзистенциальный враг Украины. Элита России всегда мечтала уничтожить украинские государственность и идентичность. Сейчас наш важнейший союзник в этом противостоянии – США. Только Штаты могут противостоять ядерной державе, которая ведет против нас войну. Только к ним прислушивается РФ. Поэтому политика Украины (президента, МИД) должна быть направлена на укрепление взаимоотношений с США, их институциями, которые финансово и своим опытом помогают нам проводить реформы и противостоять российской агрессии. Нам следует идти в НАТО, использовать все возможные рычаги, чтобы союзнические отношения с США укреплялись. Мы должны привлечь США к переговорному процессу, как одного из мощных игроков, которого РФ реально боится.

– Вы имеете в виду нормандский формат?

– Не имеет значения, какой это будет формат – нормандский, женевский, будапештский. Главное, чтобы в нем участвовали такие мощные державы, как США, Великобритания, Франция, Германия, Канада. Другие государства, которые имеют мощные армии, входят в НАТО. Лишь вместе с такими мощными союзниками мы сможем надавить на РФ, заставив выполнять те международные договора, которые она попрала. А один на один говорить с Путиным – всё равно что вновь надеть российской ярмо.

– Значит, по-вашему, на поддержку Байдена можно рассчитывать?

– Байден – друг Украины. В свое время он смотрел в глаза Путину. И рассказал, что не увидел там души. Не сомневаюсь, что при правильной дипломатии со стороны США (а такая, уверен, будет при новом президенте) мы получим больше поддержки в схватке с Россией, чем за прошедшие пять лет. Сомневаюсь, что Зеленский сможет переплюнуть в этом плане достижения Порошенко. Но расчет тут не столько на Зеленского, сколько на наших международных партнеров.

– Что скажете о проекте закона «О государственной политике переходного периода», о разработке которого сообщило недавно Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий?

– Прошлым руководством подобного министерства (тогда – Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, – ред.) была разработана стратегия реинтеграции. Достаточно неплохая. Я как переселенец и общественный активист уделял много внимания работе МинВОТ. Вадим Черныш и Георгий Тука (министр и замминистра МинВОТ с 2016 по 2019 гг., - ред.) сделали тогда всё хорошо. Но нынешняя власть, я считаю, делает неправильные шаги. Сначала должна идти деоккупация, затем – гуманитарная политика. И лишь после – реинтеграция. Они же начинают с конца... Нужно представить украинскому обществу весь план действий. Война за души людей началась давно. А это – гуманитарная политика – язык, культура, образования, театр. В Крыму и на Донбассе всё было пронизано «русским миром» и подкреплено спецоперациями, в том числе психологическими, со стороны спецслужб РФ. Так что мы должны сперва разобраться с этим, ведя соответствующую гуманитарную политику.

– Насколько вероятно, что РФ под тем или иным соусом поглотит Беларусь?

– А она ее разве выплевывала? Белорусская элита, президент Лукашенко и его окружение, стали богатыми и успешными лишь потому, что сидят на финансовых потоках, которые им дает РФ. Экономика Беларуси полностью зависит от РФ. Если белорусы вдруг решат, что не хотят идти вместе с РФ, Кремль тут же перекроет финансовый поток. И Беларусь окажется в ситуации куда худшей, чем Украина в 2014-м. Примерно 50% белорусской торговли завязано на России. Вопрос тут – в цивилизационном выборе белорусской нации. Если они решат идти в Европу, рынки придется переориентировать. А это болезненный процесс. Так что даже если Беларусь получит новую власть, но всё равно останется с РФ – ничего не изменится. Это будет лишь иллюзия права выбора, иллюзия демократии.

– Боевики "ЛНР"-"ДНР" пытались в одностороннем порядке передать Украине некоторых захваченных ими гражданских. Причем анонсировали, что этот «жест доброй воли» стал возможен благодаря одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Пока передача не состоялась, но это пока…. Почему такая ситуация стала возможна? Как могут события развиваться дальше?

– Россия показывает президенту Украины, что прислушиваться к тем указаниям, которые звучат из Кремля, ему нужно постоянно. Если этого не делать, если Украина будет пытаться навязать свой порядок дня, то пленных Зеленскому не будут передавать. А будут делать это через путинского кума, Медведчука, поднимая его рейтинг и тиражируя сигналы в стиле того, что только он и его партия могут принести мир в Украину. Фактически ситуация вокруг пленных – это пощечина от президента России президенту Украины. По мнению Путина, мы должны делать всё, что скажет Кремль. Так и было с момента избрания Зеленского. Он выполнял все желания Путина, благодаря чему происходили обмены пленными и так далее. Сейчас ситуация, как я понимаю, изменилась. И Кремль показывает свою силу этой украинской власти.

– Сейчас все следят за Россией в ракурсе Навального. Отравление, арест сразу после возвращения в РФ, акции протестов… Что важно понять в этой ситуации Украине?

– Украинской нации нужно понять простую вещь. Не важно, кто сидит в Кремле, в той или иной из его башен. Важно, что Россия – наш враг. Была и есть. Не важно, Путин будет править Россией или кто-то другой – Украине нужно укреплять обороноспособность, наращивать союзы. Лишь так мы сможем стать успешной державой, сохранить государственность, укрепить границы. И своим примером успешной державы разрушить тиражируемый россиянами миф, что Украина – это failed state (несостоявшееся государство). Навальный, как и почти все россияне – имперец. Он выступает за то, что Крым – часть РФ. И если Навальный или условный Навальный сядет в кресло Путина, мы сможем выстраивать диалог лишь после возвращения Россией оккупированных украинских территорий и выплат репараций.

– Верховная Рада может на этой неделе принять во втором чтении и в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Это хорошо или плохо?

– Однозначно – плохо. Опасно. Мы знаем, что такое референдумы, которые проходили в Крыму и на Донбассе. Знаем, как под видом демократии можно продать идею «русского мира», провести психологические спецоперации, обмануть людей. От того, как поставлен вопрос, во многом будет зависеть и ответ. Очень опасно, что «зеленые депутаты» хотят принять такой закон (да еще и прописать решения таких референдумов как обязательные к исполнению). Будто забыли, что последствиями крымского и донбасского «референдумов» стали тысячи погибших и раненых, миллионы переселенцев, уничтоженные предприятия, поломанные судьбы… Как человек, вынужденно покинувший оккупированный Луганск, помогавший военным как волонтер, я категорически против закона о референдуме. Мы как нация не готовы к тому (тем более, находясь в состоянии хоть и необъявленной, но войны с Россией), чтобы принимать решения «гласом народа».

– В каком случае возможны подвижки в урегулировании конфликта на Донбассе?

– Ключ от мира лежит в Москве. Это ясно и ребенку. Но можно рассматривать и так, что он лежит в Киеве. Если мы капитулируем. На Путина можно только давить с помощью международного сообщества. Другого пути нет. Или капитулируем, или с помощью международных союзников давим и побеждаем. Понятно, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крыма – это рычаг, с помощью которого Путин давит и будет на нас давить. К сожалению, Зеленский этому давлению поддается. Он не делает шагов, необходимых для победы. Он двигается в сторону капитуляции. Отвод войск, готовность принять «формулу Штайнмайера». А капитулянты победить не могут.

– Какие угрозы стоят перед Украиной в 2021 году? Как минимизировать риски?

– В этом году вместе с войной первое место разделяет борьба с коронавирусом. Это огромный вызов для нации. Власть разворовала Covid-фонд, провалила тестирование, а теперь и вакцинирование. Мы, похоже, будем последней страной в Европе, которая получит вакцину. Если вообще получим. Второе место – борьба с коррупцией, которая у нас так и не началась. Более того – «зеленая власть» активно включилась в коррупционные процессы. Третья угроза – ситуация в экономическом секторе, который нуждается в реформировании. ВВП упал, инвестиции упали, доверия к экономической политике Зеленского и его команды нет, как нет и самой этой политики.

Чтобы решить все вышеназванные проблемы, Украине нужны перевыборы Верховной Рады. А в идеале – и президента. Нужна коалиция здравых сил, реальных патриотов и профессионалов. Лишь это поможет вытащить нас из той пропасти, в которую мы стремительно падаем.