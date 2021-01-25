Кремль серьезно встревожен субботними протестами в России, - эксперт

Субботние протесты в России получились не особо многочисленными, если отталкиваться от населения страны. Но те люди, которые вышли на улицы, заставили Кремль серьезно волноваться. Такую мысль высказал политолог Андрей Окара, анализируя для "Телеграфа" несанкционированные митинги в РФ.

«События последних лет в РФ, Украине и Беларуси говорят о том, что у каждого - свой путь. И применять на Россию события украинского Майдана 2013-14 годов или белорусских протестов 2020-го – не логично. В Украине, где через майданные протесты прошли сотни тысяч (если не миллионы) человек со всех уголков страны, уже бы снесли режим, нагло арестовавший главного оппозиционера. В Беларуси, хоть протесты не особо повлияли на Лукашенко, на них вышло до 10% жителей - беспрецедентная для этого государства история. В России же, по разным данным, в субботу протестовало 140-200 тысяч человек. То есть, около 0,1», - отмечает Андрей Окара.

По его словам, столь малочисленный протест многих демотивировал в России, порадовав в то же время российских провластных комментаторов. В то же время эксперт обращает внимание на специфическую реакцию многих украинских комментаторов, которые оценили ситуацию столь же критично, как и прокремлевские коллеги. Разница лишь в акцентах.

"Российские СМИ качают тему «у России есть Путина, крепкая власть, все попытки Запада и всяких его марионеток на что-то повлиять – не дают эффект, это были бессмысленные хождения по морозу». А некоторые украинские подают протесты в стиле «Россия - страна мордора, вечного рабства, революция там не то, что не поможет, она не возможна». То есть, оценки сходны у проукраинских и кремлевских политтехнологов. Такое вот наблюдение», - отмечает Андрей Окара.

При этом политолог считает, что в российской политике, жизни создалась новая ситуация, ключевыми моментами которой стали:

- прилет и арест Навального;

- появление фильма о дворце Путина в Геленджике, который за 5 дней посмотрело 85 млн человек;

- субботние акции в поддержку Навального.

«С моей точки зрения, запустились процессы, которые меняют облик современной России. Как фарш, который невозможно прокрутить назад. Как бы ни храбрился Кремль, нанесен колоссальный имиджевый удар по власти и ее легитимности, - утверждает эксперт. – Сам по себе фильм Навального о дворце Путина – не «бомба». Кто в теме расследований, знал об этом давно. Но в совокупности с решением о повышении пенсионного возраста в 2018-м, пандемией, всеобщим нищанием населения, продолжением санкций, общим падением уровня жизни – ситуация с Навальным, протестами и путинскими хоромами дает мощный эффект. Путин из светоносного, богом данного монарха, который «поднял Россию с колен, вернул в родную гавань Крым и защитил русских на Донбассе», превращается в человека, который является причиной всех бед россиян. Образ спасителя меркнет, он – источник всех проблем. Именно такая картинка начинает неотвратимо формироваться в мозгах россиян. А от любви до ненависти, как известно, один шаг».

Политолог считает, что судьба Навального, его жизнь, здоровье, политическая карьера зависят от того, сколько народу будет выходить на протестные акции. И какое будет давление на кремлевцев со стороны Запада.

«Навальный может быть в тюрьме, в РФ на свободе, или покинуть Россию. Вариант на кладбище не хочется рассматривать… Не исключаю, что Кремль предложит какой-то размен. Такой себе неформальный торг. Типа, мы выпустим Навального, а вы нам – что-то взамен. Россия может попросить снижения санкций, уменьшения изоляции, дать ей больше воли на постсоветском пространстве, которое она считает «своим». Но такие договоренности могли быть при Трампе. Сейчас - вряд ли, - говорит Андрей Окара. - Более того, Запад может ответить усилением санкций. В любом случае я бы сейчас внимательно следил за дипломатическими контактами РФ, стран ЕС и США, где могут проводиться неофициальные торги».

По мнению политолога, субботними акциями в России завило о себе не то чтобы гражданское общество, но – некое его ядро. И даже несмотря на попытки занизить количество участников, аудитория получилась довольно массовая.

«Эти люди готовы, в отличие от белорусской истории, на достаточно серьезное сопротивление. Но, в отличие от украинцев, к примеру, не готовы пока освобождать задержанных из автозаков. Но уже то, что омоновцев забрасывали снежками, а машину ФСБ – льдинами, - достаточно серьезный показатель. И, думаю, в Кремле сейчас серьезно встревожены, хоть традиционно пытаются делать хорошую мину при плохой игре», - резюмирует Андрей Окара.

Как ранее сообщал "Телеграф", акции протеста 23 января в России проходили с массовыми задержаниями и периодическими столкновениями с силовиками. Российские правоохранители задерживали даже детей.

Известная российская актриса Лия Ахеджакова считает, что протесты сторонников Навального свидетельствуют о пробуждении РФ.