«Я не ожидала такого»: Лия Ахеджакова высказалась о протестах за Навального

Протесты сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые прошли по всей России 23 января, свидетельствуют о пробуждении РФ.

Такое мнение выразила, известная российская актриса Лия Ахеджакова в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, все информационное пространство уже заполнено тем, что происходит по всей России, в Москве.

"Я не ожидала, я потрясена абсолютно, а Питер еще и переплюнул Москву. А Екатеринбург всех переплюнул. И даже маленькие города. Люди вышли, очевидно, что-то сдвинулось. Я в это не верила. Я думала, что и погода… где-то льет дождь, где-то морозы, где-то уже ночь. Но люди вышли, и они активны, никаких вот разговоров, что маленьких детей должны были вывести и подставить. Ничего этого нет, вышли, действительно, молодые люди и кто постарше. И это настолько неожиданно, и это так прекрасно. Россия проснулась", - сказала Ахеджакова.

Актриса отмечает, что она не ожидала, что люди выйдут на улицы в таком количестве.

"Мы не ожидали, что приезд Навального станет таким триггером. И его арест, и этот омерзительный суд, эта судья "по вызову" – это вообще нечто невероятное, противозаконное, и это весь мир увидел. Мы не можем предположить, что еще сдвинет сознание людей и даст толчок этому противостоянию. Во всех городах России кричат замечательные трогательные речевки, люди выходят, едут автомобили и сигналят – невероятное произошло. Спасибо Навальному, спасибо его мужеству, что он был на грани смерти, он воскрес – и явился назад в Россию, хотя это очень "стремно", это очень опасно", - подчеркнула она.

Стоит отметить, что по данным ОВД-инфо, во время протестов 23 января в России были задержаны 3296 человек.

Как сообщал "Телеграф", в сеть попало видео жесткого задержания школьника на протесте в Москве. Примечательно, что это происходило на глазах у толпы взрослых, но ни один из них не вступился за подростка.