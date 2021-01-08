Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным

О рисках, которые ожидают Украину, и о способах их преодоления, о том, что «не так» с коронавирусом и о перспективах появления новых элит «Телеграфу» рассказал соучредитель Украинского института будущего (UIF) и Центра экономического восстановления, директор экономических программ UIF Анатолий Амелин.

- Какие разноплановые риски ждут Украину в 2021 году?

- Украинский институт будущего в декабре делал детальный прогноз для Украины и мира на 2021 год.

Там есть подробное описание вызов, рисков и инструментариев для их снижения. Основной риск – продолжение ситуации с коронавирусом, с локдауном. Это создает высокую степень неопределенности для бизнеса. Потому многие страны делают ставку на протекционизм, поддержку своих производителей. К сожалению, в Украине практически ничего не делается в этом направлении. Локализации производств, привлечение инвестиций у нас остаются лишь в виде обещаний и лозунгов.

Еще важный момент – меняются, трансформируются глобальные мировые союзы. В частности, ослабевает роль США, усиливается влияние Китая, Азиатского экономического союза. Европа продолжает трещать по швам.

На этом неспокойном фоне для нас одним из главных вызовов была и остается Россия, желающая подчинить украинскую повестку своим интересам. РФ продолжает скупку информационных каналов, достаточно агрессивно (хоть и не публично) оказывает влияние на события в Украине. И даже если не будет дальнейшей военной эскалации, Кремль направляет огромные средства на формирование удобного себе медийного поля в нашей стране. Равно как на укрепление (и формирование новых) пророссийских политических сил. Всё это повышает риски дестабилизации. Как и опасность ускоренной, непродуманной реинтеграции временно оккупированных территорий – в ущерб национальным интересам.

Что касается эпидемической ситуации в Украине, то вакцин, которые мы получим весной, будет явно недостаточно. В то же время, у нас наблюдается естественное снижение количества заболевших. Я думал, что происходит намеренное искажение статистики. Но больных, действительно, стало меньше. Похоже, мы подходим к порогу коллективного иммунитета – на уровне преодоления пандемии естественным путем. Но окончательные выводы можно будет делать не раньше марта. При этом, подчеркиваю, недостаток вакцин, общая неопределенность с ковидом, будет накладывать отпечаток на весь 2021 год. Так что дистанцирование, профилактика, максимальная санобработка никуда не денутся.

Один из главных вызовов для Украины - институциональный кризис государства. Мы видим, как слабеют все институции, как многие из них просто не выполняют своих функций. Как следствие – нет субъектности во внешней политике.

- Как минимизировать эти риски?

- Главное для этого – понимание, идентификация проблем. Это – первый шаг к преодолению вызовов. К примеру, проблему протекционизма со стороны внешних игроков можно нивелировать за счет поддержки своей промышленности, улучшения внешнеэкономической деятельности, повышения роли торговой дипломатии, поддержки малого и среднего бизнеса, стимулирования внутреннего спроса через кредитные программы, стимулирование занятности. Нужно направить серьезные ресурсы бюджета именно на поддержку экономической деятельности. И наш институт нашел в казне 30 млрд грн расходов, которые можно – и нужно! – пустить именно на эти цели. И так можно пройтись по каждому пункту. Подчеркиваю - главное это осознание проблемы и стратегия по ее преодолению.

- В своем прогнозе эксперты Украинского института будущего предупредили, что в 2021 году Россия продолжит навязываться нам сценарий форсированной реинтеграции временно оккупированного Донбасса - без удовлетворения требований безопасности. Как нужно действовать официальному Киеву, чтобы этого не случилось?

- Позицию РФ мы понимаем – у них свои интересы. Представить конфликт как внутиукраинский, выйти из-под санкций, вернуть оккупированные территории на своих условиях, сделав якорем, который будет сдерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО. И заложив риски федерализации… Вопрос в том – понимает ли наша власть интересы Украины. Есть масса нехороших прецедентов, включая тайный (но ставший явным) визит президента Украины в Оман, который показал скрытую линию переговоров с Россией. Есть люди в нашей власти, которые пытаются реализовать российскую, а не украинскую повестку… И нет стратегий. Нет этой самой украинской повестки. А без этого страна всегда попадет под влияние тех, у кого такая стратегия есть…

Нам нужен четкий, жесткий план по Донбассу – и его реализация. В Украине тысячи человек прошли военные действия на востоке, тысячи семей потеряли в этой войне родных и близких. И если Украина сделает шаги по ускоренной реинтеграции ОРДЛО - это приведет к серьезному противостоянию внутри Украины. И к смене власти. Мы не Россия, у нас нет жесткой президентской вертикали. Украинский народ точно не даст свершиться планам РФ и пророссийских сил.

Реинтегрировать ОРДЛО можно только после полной демилитаризации, вывода оккупационных войск и местных боевиков. После этого должно быть временное управление территорией международной администрацией (допустим, ООН). Восстановление инфраструктуры, разминирование. И примерно через 5 лет – выборы, по законам Украины, с участием всех украинских партий.

В экономическом смысле можно начать реинтеграцию раньше. Но при условии, что пройдет определенный период легализации бизнеса, идентификации владельцев. Ведь не секрет, что ряд активов были «отжаты». Дело нужно иметь только с теми, кто зарегистрирован в Украине, кто здесь платит налоги.

- На оккупированный Донбасс готовятся завезти российскую вакцину от коронавируса - Спутник V. Ряд политиков лоббирует ее поставки и на свободную Украину. Как должны действовать украинские власти в этой ситуации?

- Вряд ли мы можем что-то предпринять на неподконтрольных территориях. Лишь заявлять ноты протеста. Обращаться в международные организации, акцентировать внимание на незаконности действий РФ. Насколько мне известно, российская вакцина не имеет международный сертификат. Мы не знаем ее состав, она не прошла клинические испытания. Даже в российских СМИ появлялась информация о негативных проявлениях этой вакцины. А кроме этого – странно звучало бы, если бы, к примеру, во время Второй мировой войны СССР приобретал бы вакцину у нацистской Германии. У нас – аналогичная ситуация…

- В прошлом году Вы опубликовали серию постов «Что не так с коронавирусом». Если тезисно подытожить главные выводы, то – это...?

- Я продолжаю эти публикации и в 2021-м. Их уже почти два десятка.

Если вкратце, то удивила реакция международных организаций и правительств на данную болезнь. К примеру, Всемирная организация здравоохранения убрала из своей терминологии понятие «пандемия», потому что коронавирус под него не попадал.

А недавно всё та же ВОЗ изменила определение коллективного иммунитета, который рассчитывался по определенной формуле.

Когда некое количество людей на определенной территории переболело, после чего заболеваемость снизилась.

А теперь в ВОЗ решили, что «коллективный иммунитет» (он же - «популяционный иммунитет») - это непрямая защита от инфекционного заболевания, которое возникает, когда у населения есть иммунитет либо через – внимание! - вакцинацию, либо через иммунитет, выработанный в результате предыдущей инфекции. Получается, что ВОЗ подвигает политику достижения «коллективного иммунитета» посредством вакцинации, а не путем распространения болезни среди любого сегмента населения.

Более того – пропагандируется введение паспорта вакцинированного. И ВОЗ уже вовсю в этом процессе. Суть в том, что свободно перемещаться можно будет лишь при наличии такого паспорта. То есть, пройдя вакцинацию. Но то, что делается принудительным, чаще всего не является чем-то хорошим…

Да и вообще вокруг ковида очень много мифов, некорректной информации, искажений… Учитывая их количество, возникает логичное желание – искать кому выгодно.

- И кому выгодно? Кто, условно говоря, уже озолотился (и еще может) на этой мировой проблеме?

- Обогатились компании, которые занимаются онлайн-торговлей, онлайн-коммуникациями. Топ-5 корпораций такого плана увеличили свою рыночную стоимость на триллионы долларов. Этого бы не было, не случись ковид и принесенные им проблемы для мировой экономики.

Значительно выросли в цене акции фармацевтических компаний. В значительном плюсе производители защитных масок (рынок вырос более чем на 100 млрд долл), санитайзеров.

Глобально выиграли правительства, власти стран, которые ввели жесткие ограничительные меры. Фактически приблизились к легализации диктатуры граждан. Людей стали больше контролировать – перемещения, коммуникации, контакты. Понятно желание отслеживать контакты заболевших ковидом. Но идет прямое нарушение прав и свобод человека… Обычные люди получили меньше свобод, меньше доходов. При этом в разы больше стала пропасть между богатыми и бедными.

- В украинском политикуме муссируется мнение, что новоизбранный президент США Джо Байден может занять более жесткую, чем Дональд Трамп, позицию в отношении российско-украинского конфликта. Насколько оправданы такие ожидания?

- Для Америки (Трамп ли правит, Байден ли) сегодняшняя Украина - периферийный вопрос. Пешка на шахматной доске, которой можно пожертвовать ради более сильной фигуры. И наши власти, к сожалению, ничего не делали и не делают, чтобы изменить ситуацию.

Именно мы должны предложить американской администрации взаимовыгодное сотрудничество – в военно-промышленной сфере, энергетической, в аэро-космической отрасли. Украина должна стать интересным партнером для США. Того же титана у нас – 20% мировых запасов. А американский Boeing покупает его у РФ. У нас – приличные запасы газа, которые мы сами не добываем. Пусть американцы разведают и добывают, наполняя наш бюджет, поставляя газ в Европу. Тем самым еще больше отрезая от этого рынка Россию. К тому же, как известно, где работают американские вышки, точно не появятся русские танки…

Но Украина ни при Порошенко, ни при Зеленском не сделала ни одного шага в данном направлении. Что дает повод задаваться вопросом – а нашу ли повестку продвигают наши власти?

- Какие переосмысления должны сделать власть и общество после корона-кризисного 2020-го?

- Мы четко увидели, что украинская медицинская система не способна справляться с подобными вызовами. А потому нужно ускорить реформы, в том числе - запуск страховой медицины, которая позволяет контролировать качество и объем предоставленных услуг.

Нужно усовершенствовать государственные институции. Задача каждого министерства и ведомства - максимальная трансформация. На 90% нужно актуализировать цели и задачи, автоматизировать процессы.

- Глава парламента Дмитрий Разумков признал, что закон, предусматривающий уголовную ответственность за неперсональное голосование (кнопкодавство), работает не в том объеме, "в котором хотелось бы". Почему кнопкодавство, о победе над которым недавно рапортовали, продолжает процветать - и как этому реально помешать?

- Эта проблема практически каждого украинского закона – он работает не до конца. Мы можем иметь достаточно хороший закон, но не достаточно компетентных людей, которые должны его применять. Если говорить конкретно о ситуации с кнопкодавством, то интересен опыт западных стран. Там в высшем законодательном органе работают специально обученные люди, просто изымающие ключ (карточку) депутата, которого нет. И передающие на условный ресепшн. Таким образом исключается техническая возможность голосования, если нет человека.

Что касается правоприменения, то журналисты фиксируют сотни случаев кнопкодавства. И вопрос, почему не работает процедура привлечения людей, против которых есть соответствующие улики, следует адресовать самим депутатам, включая спикеру Верховной Рады.

- Как Украине преодолеть отчаянное сопротивление реформам, которое идет у нас практически везде?

- Мы живем в глубинном государстве, где чиновник среднего уровня не заинтересован в трансформации. Их устаревшая компетенция не нужна на нынешнем рынке труда. Они же пытаются удержаться за власть, за доходы от коррупционной ренты. Нам нужны цели и стратегии на высшем государственном уровне. Каждый институт должен показывать KPI (Ключевые показатели эффективности - от англ. Key Performance Indicators, KPI), программы, стратегии, планы. Должно быть отслеживание эффективности работы. И если эффекта нет – нужно менять систему, подходы, команду.

- Согласно Вашему утверждению, «без элит, ответственных людей, «отцов основателей» Новой Украины, шансов у страны нет». Как нам воспитать тех, кто даст Украине тот самый шанс?

- Процесс формирования элит уже идет. Он не быстрый, но неизбежный. Мы не сами стали самостоятельными. Не выбороли независимость. Она нам досталась в результате развала СССР. И наследие Союза всё еще живет среди многих украинцев. Так называемое «совковое мышление». Оно не уйдет само по себе. Но уйдет со временем, со сменой поколений. С приходом людей, которые будут думать не о себе здесь и сейчас, а о будущем своей страны, своих детей.

Мы движемся в этом направлении. Не так быстро, как хотелось бы, но – движемся. В последнее время в Украине почти в каждом регионе появилось объединение бизнесов, которым не всё равно, что происходит в стране. Они начинают объединяться и оказывать влияние на повестку дня. Думаю, в ближайшие пять лет, буквально в следующем политическом цикле, мы увидим появление элит нового качества. Тех, кто будет делать Украину действительно сильной и независимой страной. Это нормальный эволюционный процесс. Рад, что Украинский институт будущего имеет к нему непосредственное отношение.

Автор: Андрей Питонов