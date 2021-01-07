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Новые очаги и тысячи смертей каждый день: в Европе ухудшается ситуация с коронавирусом

Новые очаги и тысячи смертей каждый день: в Европе ухудшается ситуация с коронавирусом
Обновлено 20:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пока украинские супермаркеты готовятся к локдауну, который будет длиться с 8 по 24 января, в Великобритании зафиксировали второе по величине ежедневное число погибших с начала пандемии.

Как сообщает Sky News, число зарегистрированных смертей, связанных с коронавирусом, 7 января снова превысило 1000 - от коронавируса умерло 1162 человека.

Отмечается, что это второе по величине ежедневное число погибших от COVID-19 за всю историю - уступило только числу на 21 апреля, которое тогда составило 1224 человека.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок считает, что вакцинация будет нужна каждые полгода-год.

Британское правительство намерено предложить первую дозу вакцины COVID почти 14 миллионам наиболее уязвимых людей в течение следующих пяти с половиной недель. Однако, выступая перед комитетом по здравоохранению Палаты общин в четверг, Хэнкок признал, что существует неуверенность в том, как долго продержится иммунитет от вакцин.

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"Я предполагаю, что нам, вероятно, потребуется ревакцинировать, потому что мы не знаем, как долго будет действовать защита от этих вакцин. Мы не знаем, как часто это будет происходить, но, возможно, это будет задействовано каждые шесть месяцев, а может, и каждый год", - сказал он депутатам.

А тем временем во Франции, 60% жителей которой настроены против прививок, обнаружили два очага британского штамма коронавируса. Их выявили в столичном регионе Иль-де-Франс и Бретани.

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Все по теме:

Франция, Великобритания, Европа, Коронавирус, Мэтт Хэнкок, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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