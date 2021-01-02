Прививка от COVID – добровольная, но какие «свободы» ограничат без нее? Что известно о вакцинации во Франции

Вот уже несколько дней в нескольких странах проводится вакцинация против коронавируса. Мы уже рассказали как готовились к этой кампании в Канаде, как приступили к прививкам медработников в Соединенных Штатах Америки и как это все организовано в Израиле. А теперь “Телеграф” поинтересовался, как обстоят дела во Франции. Здесь, кстати, из 60-ти с лишним миллионов населения по состоянию на 2 января более 2,6 млн заболевших – более 2,6 млн, умерли почти 65 тысяч человек. Согласно опросам, во Франции около 60% жителей настроены против прививок. Но, вероятно, так будет не всегда.

- Не могу сказать однозначно про все население, но то, что есть вакцина, уже радует людей, ведь появилась надежда на то, что карантин закончится и мы снова сможем вернуться к своей привычной жизни – откроются предприятия, рестораны, кинотеатры, культурная жизнь возобновится, потому что сейчас все закрыто и нам очень тяжело, экономика очень страдает. Потому я думаю, что население, в большинстве своем, позитивно относится к вакцинации, но ее начало совпало с моментом, когда в Великобритании началась мутация вируса и больной с этим новым мутировавшим вирусом “короны” приехал во Францию, - рассказывает фрилансер Олеся Варламова, ранее - журналист на Первом национальном канале и ведущая телеканала ZIK, а теперь жительница старинного города Мец в 60 км от границы с Бельгией, Германией и Люксембургом.

Кампания по вакцинации во Франции началась в воскресенье, 27 декабря.

- Первыми лекарство получили обитатели двух домов престарелых в Севране и Дижоне. А первой получила укол американской вакцины Pfizer/BioNTech 78-летняя женщина. Сначала хотят провакцинировать обитателей и персонал домов престарелых, таких около миллиона человек. Потом будут вакцинировать тех, кто принадлежит к разнообразным «группам риска» - еще около 14 млн. И только с весны на прививку могут надеяться остальные. В общем, это будет проводиться в три этапа и постепенно планируют вакцинировать все население. Но вакцинация не является обязательной, она проводится бесплатно. Дадут полтора миллиарда евро на 2021 год – это 200 млн. доз. По словам премьер-министра Жана Кастекса, Франция имеет потенциал вакцинировать все население.

Президент Эммануэль Макрон подключил ученых к этой кампании. Например, глава научного совета по консультации исполнительной власти по вопросам здоровья Франсуа дель Фресси сказал, что “нас очень интересует продолжительность иммунитета. Но даже если это несколько месяцев и если даже будет защита от короны на 70%, то это уже “свет в конце тоннеля”, и это хорошо”. Предупреждают, что и те, кто вакцинировался, все равно должны носить маску и придерживаться барьерных жестов несколько месяцев.

И верховный комиссар Франсуа Байру сказал, что обсуждается идея выдачи медицинского паспорта, то есть, все вакцинированные будут иметь такой паспорт.

Есть вопрос к вакцине – будет ли она работать против новых штаммов коронавируса? Генеральный директор Главного управления здравоохранения страны сказал, что существующие вакцины эффективны для этих “мутантов”. Но увидим.

- Как французы встретили Рождество?

- С 30-го октября у нас действует карантин: закрыты бары, рестораны, все учреждения культуры. Но вот в конце ноября ввели некоторые послабления для того, чтобы люди смогли совершить покупки перед Рождеством - открыли магазины одежды, салоны красоты, парикмахерские, книжные магазины. И так будет продолжаться числа до 10-го января. 4 января закончатся каникулы. Затем посмотрят на статистику заболеваемости и, возможно, опять начнется локдаун. Власть вообще говорит о том, что возможна третья волна заболеваемости и снова все закроют. А пока у французов каникулы. Много кто не работает с 24-го декабря по 4 января, в школах каникулы, а у людей отпуска.

- Олеся, а почему люди не хотят прививаться?

- Делать или не делать вакцину - много людей сомневается. Особенно те, кто имеет какие-либо хронические заболевания. Например, у моего пасынка есть болезнь, и потому его отец против того, чтобы его вакцинировать, потому что неизвестно, какие будут последствия для здоровья. Конечно, есть и во Франции “антивакцинаторы”. Они могут протестовать, они могут говорить все, что хотят, они просто не хотят себе делать вакцинацию. Но ведь она и не обязательная. Но посмотрим, не разделится ли общество на тех, кто делал вакцинацию, и тех, кто ее не делал. Может, будут какие-то протесты, потому что люди будут хотеть, чтобы выработался коллективный иммунитет, или работодатели будут требовать наличие этого медицинского паспорта – будет видно. Кампании всего несколько дней и что будет дальше - еще неизвестно. Все это очень-очень свежее и пока что у людей нет такого “поголовного” одобрения этой кампании. Много людей прислушиваются, присматриваются, следят за тем, что будет с теми, кто вакцинировался.

Я пока не хочу вакцинироваться. Но если это станет условием перелета в Украину, а я уже вижу, что некоторые авиакомпании требуют медицинский паспорт или сертификат о вакцинации, то я буду вынуждена это сделать. Возможно, тут будут такие барьеры в виде поиска работы, поездок. То есть, нас заставят вакцинироваться.

Еще хочу добавить немножко политики к этой кампании. Уже есть нападки со стороны оппозиции на медленные темпы французской вакцинации. В чем выражается медлительность относительно других стран Европы? Вот с воскресенья было вакцинировано 332 человека во Франции, а в Германии уже 78 тысяч и более 8 тысяч в Италии! Выходит, Франция реально “пасет задних”.

Сейчас поступило сообщение об угрозе новой вспышки COVID-19 и власть старается как-то упредить ее комендантским часом в нескольких департаментах. Комендантский час будет начинаться в 6 часов вечера и заканчиваться в 6 часов утра.

Автор: Ирина Левченко

Фото предоставлено Олесей Варламовой