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Среда, 30.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
«Пускай твои антитела множатся и процветают»: как проходит вакцинация против «короны» в Израиле
«Пускай твои антитела множатся и процветают»: как проходит вакцинация против «короны» в Израиле
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«Пускай твои антитела множатся и процветают»: как проходит вакцинация против «короны» в Израиле

«Пускай твои антитела множатся и процветают»: как проходит вакцинация против «короны» в Израиле
18:07 Сегодня Телеграф Facebook/Andrey Suzim

Мир, словно из огня в спасительную реку, кинулся в вакцинацию. Разумеется, в тех странах, где ее производят или где первыми закупили для населения. Мы уже рассказали, как происходит вакцинация в Канаде и в США. Сегодня «Телеграф» побывал «в гостях» у бывших соотечественников, проживающих ныне на «земле обетованной». Узнал, как относятся к возможности избежать заболевания представители разных возрастов, с кого начали вакцинацию и чего опасаются жители этого очень близкого нам государства.

 Вакцина начинает работать на 12-й день

- Прививку мне сделали 21 декабря. Я попал в группу прививающихся первыми, потому что работаю в центральной больнице Тель-Авива «Ихилов», и наша больница одна из передовых в этом плане. И за неделю, точнее, чуть больше недели, из 7-тысячного персонала привилось больше 60-ти процентов, - объяснил по телефону 40-летний айтишник Андрей Сузим. – Врачи – серьезные врачи-эпидемиологи и не только, с которыми я разговаривал, все рекомендуют эту вакцину. Дело в том, что она сильно отличается от предыдущих вакцин. Говоря простым языком, в отличие от них, она не подсаживает в организм вирусы – ни мертвые, ни полуживые, это абсолютно сгенгерированная вакцина. Я почему и хотел поскорее привиться и другим рекомендую это делать, потому что в любом случае нам придется делать эти прививки. Заболевание есть, и от него нельзя отвернуться, и умирают от него люди, к сожалению, загибается экономика, к сожалению, и еще очень много чего «к сожалению. И потому вакцинация - словно свет в конце тоннеля.

Что могу сказать по поводу самого укола: была удивительная атмосфера! Я когда пришел на вакцинацию, а даже очередь не надо было заказывать – приходи и колись, если сотрудник больницы, то царила атмосфера праздника. Персонал, девочки-медсестры, что делают укол, все довольные, врачи, и все люди, которые приходят - радостные и счастливые. Укололи в левое плечо (я так выбрал), медсестра сделала мне укол, я посидел 15 минут, ждал  аллергическую реакцию, ее, слава Богу, не случилось, и я пошел дальше работать. Доработал до конца дня, ушел домой, а наутро у меня немножко болела мышца после укола - как синяк, особенно, когда надавливаешь на это место. Но самого синяка не было. И вот уже прошло чуть больше недели, говорят, что она начинает работать на 12 день – вырабатывать антитела. Чувствую себя прекрасно, голова ясная, сердце горячее и я очень-очень надеюсь, что это да, действительно поможет, и мы выгребем из этой ситуации поскорее.

Конечно же, у меня были сомнения на самом начальном этапе. Но я сел и просто начал штудировать материалы Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США – я доверяю специалистам этой организации. Единственное, основной минус этой вакцины в том, что никто не знает, что будет дальше, сколько времени будут держаться антитела, если это 4-5 месяцев, то это мало, если год – то нормально, можно вакцинироваться ежегодно, как от сезонного гриппа. И вот в этом были сомнения: что будет через полгода, что будет через год, не существует никаких исследований на эту тему. В этом заключается единственная сложность и опасность любой новой вакцины, включая эту.

 

Я – не Гагарин, но в этой храброй безумной тысяче

У нас в Израиле привились, наверное, уже более 400 тысяч человек, руководство страны с медиками поставили себе задачу проводить по 150 тысяч вакцинаций в сутки. В принципе, мы приближаемся к этой цифре. Очень многие хотят идти делать прививку.

Кстати, в новостях сообщалось о двух печальных случаях – например, 75-летний человек, который привился, пришел домой и вскоре умер, у него были проблемы со здоровьем, больное сердце. Возможно, какие-то последствия от вакцины подтолкнули? Но из 450 тысяч человек – один, это даже в самую минимальную погрешность не входит.

Вообще я от очень уважаемых врачей слышал про нее хорошие отзывы, но, конечно же,

как и у любого лекарства, любого укола, у этой вакцины есть какие-то побочные эффекты, на кого-то она негативно повлияет, но для основной массы все проходит безболезненно. Pfizer проводил свои испытания на 40 тысячах человек, это довольно серьезный результат и потому FDA дало ей «зеленый свет». И мне приятно сознавать, что я – не Гагарин (смеется), но в этой храброй безумной тысяче.

Просто настолько хочется, чтобы это все уже закончилось, что мне уже не страшно ничего – вот честно! Хуже чем то, что происходит, уже не будет. А еще, знаете, я так переживал, что среди моих знакомых столько адекватных людей - и попадаются антипрививочники, хотя и совсем чуть-чуть, потому надежда есть.

Под овации и слезы: врач рассказал, как в США встретили первую вакцину от COVID-19

Под фоточкой Андрея с вакцинации и постом о ней, немало заботливых и шутливых комментариев со смайликами. Nika Negru: «Выглядит как предвыборная компания... что-то платят???» Pavel Ronen Gelfand: «Только президиуму. Полезных идиотов и так хватает»

Мария Крамарова: «Я в ожидании, когда моя больница присоединится к общему празднику» Alexander Pavlovich: «Чип внедрен, порадовал ты Билла Гейтса» Maxus Bakhmet: «Ну, может теперь ходить начнешь быстрее. А если чип с gps, то еще и перестанешь теряться по дороге». Tomer Zharikov: «Я слышал, он еще и статистику сразу в «Страву» отгружает. Это я про чип с gps. Модифицированный, с автоматической загрузкой данных в спорт приложения» Елена Нежинская: «Андрюша, а у тебя уже попа чешется? Когда вырастет хвост?»

Gili Gruzman: «Сейчас весь фб будет в людях с оголенными плечами. Ээээх, а были времена, когда мы фоткались в разных уголках нашей планеты, около озер, в горах, во вкусных кафе и ресторанах. Ну, ладно, ладно. Все вернется». Михаил Асмолов: «Пиши, как вторая доза зайдет»Alina Gutlansky: «Я, как всегда, в страхе, не знаю, чего больше бояться: короны или прививки» Дарья Гурова: «Один вопрос: на какое время они дают гарантию? Кто-то говорит 3 месяца... Тогда какой смысл?».

И особо впечатлило по-еврейски доброе пожелание от Nataly Orlova: «Поздравляю! Пускай твои антитела множатся и процветают».

 

 

Порой медицина оказывается бессильна

С 27 декабря в больницах Израиля начали вакцинировать от коронавируса рядовых граждан возрастом старше 60 лет, а также сотрудников и добровольцев служб спасения и службы «скорой помощи». До того прививки в больницах делали только медперсоналу, а рядовых граждан прививали в специальных прививочных центрах при больничных кассах.

-Вакцинация у нас началась, а уровень заинтересованности сложно понять. Общество поделилось на «за» и «против», и какой-то % выжидает, - поясняет Анна Нухимова, находящаяся на заслуженном отдыхе. – Мне кажется, что почти все - 90% - за нее. Учитывая, что наша страна маленькая, густонаселенная и разноликая, мы все про всех знаем. Реально переболевшие коронавирусом среди наших знакомых есть. Все переносят болезнь по-разному. Смертность тоже есть, и сейчас ее больше, и это, в основном, пожилые люди. В принципе, все, как и везде, кроме уровня медицины. Хотя есть случаи - не про нас сто раз сказано - с этим вирусом очень быстро покидают этот мир, и медицина оказывается просто бессильна.

Потому вакцинация идет полным ходом. Наши друзья и родственники уже записались на очередь. Мы с мужем, согласно нашего возраста, ждем приглашения от нашей больничной кассы. Но это еще не факт, что я пойду ее делать... Я и против гриппа не делала, хотя напоминание приходит по телефону постоянно. Скажу больше, я в таком золотом возрасте, что... ну чего уже бояться? Пока все регистрируются на вакцинацию, и таких уже большинство. Группа желающих пополняется быстро. Я хорошо знакома с очень осведомленными людьми, вот они как-то меня немного убедили... А как оно будет, не знаю.

Аллергики высказывают опасения

На данный момент Израиль занимает первое место в мире по темпам вакцинации от коронавируса, - рассказывает 33-летняя Виктория. – У нас сразу закупили вакцины 6 млн. доз. В первую очередь прививки делают медработникам, особенно тем, кто работает непосредственно с ковид-пациентами. Также получили вакцину сотрудники домов престарелых, так как они работают с людьми из группы риска, ну и соцработники. Дальше будут прививать пожилых людей, потом учителей, пожарных, полицейских – то есть, тех, кто работает с людьми. А затем уж и всех остальных.

Поначалу, когда еще готовилась эта вакцина, когда ее только закупили, было такое, что очень многие люди писали в соцсетях, что боятся прививаться. В общем, есть у них опасения. Я, например, еще до конца не решила, буду ли делать прививку.

Мои друзья и подруги разделились во мнении: половина – за, половина – против. Очень сложно, на самом деле, решить, потому что страшно ее делать (неизвестны последствия), но и страшно заболеть. Я вообще аллергик, у меня нет ни одной прививки по этой причине, так как были тяжелые реакции в детстве. Однако дело в том, что буквально на днях у меня в Украине от осложнений коронавируса умерла бабушка. Да, ей было 86 лет, но до этого заболевания она была бодрой и чувствовала себя очень неплохо. А ведь болеют и молодые люди, и находятся потом в тяжелом положении, даже те, у кого не было каких-либо хронических болезней. Это пугает.

О прививках открыто не говорят: как в Канаде проходит вакцинация от коронавируса

У нас эту вакцину пропагандируют известные государственные люди – политики, деятели культуры. Например, наш премьер-министр Беньямин Нетяньягу сделал прививку в первую очередь, как только привезли вакцину, об этом был прямой репортаж! Потом сразу все наши министры сделали прививки на камеру. Я же решила, что пока посмотрю, что будет дальше, тем более, что мой возраст пока не в приоритете. Хотя пока не слышала никаких сообщений о негативных последствиях вакцинации.

Дело в том, что у этой вакцины совершенно иной механизм, чем у прививок, которые мы получали до того. В данном случае не вводят «ослабленный вирус», это новая технология иммунизации, основанная на так называемой матричной или информационной рибонуклеиновой кислоте. Сказать, что это совершенно безопасно – не могу, потому что не знаю. Я же лично очень опасаюсь.

 

Примечательно, что министр юстиции Израиля объявил, что Facebook по требованию израильских властей удалил четыре группы, участники которых на иврите распространяли ложные сообщения о вакцинации от COVID-19: к примеру, что она будет использоваться для отравления людей или внедрения в них чипов.

А еще в Израиле популярна шутка про хвост: «Мол, привился - хвост пока не вырос».

Автор: Ирина Левченко

Фото и скрины со страницы Андрея Сузима в Facebook

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Израиль, Вакцины, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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