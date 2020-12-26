Под овации и слезы: врач рассказал, как в США встретили первую вакцину от COVID-19

В понедельник, 21 декабря, в прямом эфире по национальному телевидению ввели первую из двух доз вакцины от коронавирусной инфекции избранному президенту США Джо Байдену. «Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она станет доступна. Не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второго укола» - прокомментировал свой поступок Байден.

Мы же взглянули на вакцинацию «по-американски» глазами выходца из Советского Союза, давным-давно эмигрировавшего в Штаты, доктора Майка Мирера или, как его звали раньше, Михаила Мирера. Он работает в детском госпитале в Форт-Лодердейле на юго-восточном побережье Флориды.

«Было страшно, когда я шел к моему первому КОВИДному больному»

Несколько дней назад доктор опубликовал пост под названием «КОРОБКА» - именно так, большими буквами.

«Сегодня нам в больницу, под улюлюканье и аплодисменты, внесли первую коробку с вакциной от Pfizer. Ее везли на маленькой каталке, покрытой белой скатертью, в сопровождении самых разных людей от большого начальства до уборщиков. Все это напоминало прибытие святых мощей, хотя мы мощи видели в анатомичках и мало кто из врачей серьезно верит в эти первобытные бредни. Лица кавалькады закрыты масками, но глаза! Глаза у всех сияли, кто-то плакал, не в силах сдержать эмоций. Руки взмывались вверх, показывая викторию, шум и овации. МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!!»

Как уже всем известно, вакцины требуют особого температурного режима. Михаил Мирер сообщает:

«В понедельник начнут отправлять вакцину фирмы Moderna. За неделю до этого дня в больницу завезли специальные новые холодильники. Эти вакцины надо хранить в жутком холоде. Pfizer при – 85 градусов, а Moderna при – 25 градусов.

Нам разослали циркуляр с очередностью. Первые получат те, кто работает в КОВИД-отделении, КОВИД-реанимации и Emegency Room (отделении Скорой помощи – Авт.). Вторыми получат те, кто лечит остальных пациентов, затем все, кто захочет. В первую очередь, все, кто старше 50 лет, особенно те, у кого есть болезни, ухудшающие прогноз.

Я смотрел на процессию, как завороженный. В горле появился ком. В памяти отчетливо выплыли первые недели пандемии. Я вспомнил, как было страшно, когда я первый раз надевал защиту и шел к моему первому КОВИДному больному. Я ничего толком тогда не знал, никто ничего не знал. Я знал только, что морг забит и привозят рефрижераторы. А еще я знал, что моим маленьким пациентам и их родителям еще хуже и еще страшней, чем мне. Возле больницы появился плакат – «Не все герои носят плащ». Вымерший город, пустые дороги, и неизвестность.

Человечество, хоть и умудрилось загадить все вокруг, но в очередной раз доказало, что может думать, а значит достойно считать себя главными на планете. Иногда, чтобы проснуться, надо больно упасть с удобной кровати. Пандемия дала невероятный толчок к развитию, снеся кучу бюрократических препон, копившихся годами, как засор в канализационной трубе. И, разумеется, хорошо, что обошлось без бомбометания, да и детей, похоже, КОВИД не так сильно задел.

Пройдет совсем немного времени, и дьявольская карусель современной жизни снова завертится, мигая разноцветными огоньками, и звеня громкой музыкой. Мы снова оседлаем машинки, паровозики, самолетики, осликов и другие фигурки на этой карусели, и забудем КОВИД как страшный сон, и всех тех, кто с ним связан. И плохих и хороших, всех. И так до следующего раза.

Я приношу мои соболезнования всем тем, кто потерял близких. Простите нас, мы сделали все, что могли.

Я снимаю шляпу перед лучшими умами, которые в кратчайший срок создали вакцину!

Перед всеми, без границ, государств и религий. Я салютую стоя всем моим коллегам! Всем кто не струсил! Respect!

У нас перед больницей вчера высадили деревья в память о погибших медиках, лечивших людей и не доживших до этой заветной, победной коробки. Вечная память!». Mike Mirer, MD

«Победу празднуют после выигранного сражения»

Этот пост собрал более 3,5 сотен комментариев – как восторженных, с надеждой на спасение, так и осторожных, и уж совсем критических.

«И нам ее завезли – правда, возрастной лимит у нас больше - 60 лет. Носятся с ней как с писаной торбой. Приставили фармацевтов следить за температурным режимом и набирать дозу в шприцы для врача, чтоб не пропало ни одной капли... А я вот сижу и думаю - есть у этой болячки lifelong immunity (пожизненный иммунитет – Авт.) или нет, ибо перенесла я ее в апреле» - озадачена Елена Шнейдер из Бруклина.

«Меня очень настораживают эмоциональные восторги и слезы радости, особенно относительно неизвестности в долгосрочной перспективе, - рассуждает Светлана Сальникова из Лос-Анжелеса. - Сдержанный оптимизм и здоровый скептицизм - это признаки ищущего ученого и медика для меня лично. Но все равно хочется верить в лучшее и в оправдание наших надежд! И докторам, спасающим жизни, низкий поклон за ваш труд!».

«Интересно, почему эта бесовщина в моей ленте? Не будy я рыдать от счастья перед вакциной, не буду колоться, пока руки будут не связаны. И не надо мне мозги тут полоскать, демоны» - на полном серьезе отписывается Мила Рёнтинен из финского города Лохья.

«Это обычная заказная статья. Реклама. Сейчас пойдет вал таких агиток, - уверена Екатерина Горбунова. – Врачам доплачивают за работу с ковидными приличную сумму. А это делает их заинтересованными в постановке именно этого диагноза. А это в результате искажает статистику, порождает панику, разгоняемую в СМИ. Реклама вакцин, думаю, тоже не безвозмездно. Тем более, сейчас конкуренция на рынке вакцин и как в поговорке - каждый кулик свое болото хвалит».

«Я молю только об одном, чтобы вот вся эта вакцинация не ухудшила состояние вакцинированных при встрече с реальным, запросто мутировавшим ковидом через определенное время» - такие опасения мучают Таню Чуйко-Мартелотти.

Ну и вот еще мнения отовсюду: Eugene Rasporskiy: «Чему, де**лы, радуетесь? Не бывает вакцины с действием в 90-95% из-за разницы генома и иммунного ответа».

Yelena Vladimirovna: «Народ темный и безмозглый, не соображают... Я дочери запретила делать (она в госпитале работает), сказала, вплоть до увольнения, если принуждать будут».

Eugene Rasporskiy: «MRNA изначально была разработана как биологическое оружие для доставки агентов и мутации ДНК человека».

Jane Lisak: «He обращайте внимание на дремучих дураков. Их меньше не станет. Моя дочь работает с Covid-больными с самого начала. Я ждала этой вакцины как манны небесной! Спасибо вам!».

Aleksandr Rabinovich: «Дай Бог, чтобы вакцина работала так, как от нее ожидают. Но мне кажется, что слишком много помпы. Эти показательные парады, комки у горла. Показуха для политиков. Победу празднуют после окончательно выигранного сражения, а не в момент подвоза к передовой снарядов».

Кстати, пару дней назад доктор Мирер также – хоть и не в прямом эфире – опубликовал фотографию момента, когда ему делают первый укол актиковидной вакцины.

Автор: Ирина Левченко

Фото со страницы Майка Мирера в Фейсбук