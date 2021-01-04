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Знаменитости получили вакцину вне очереди: в Польше разгорелся громкий скандал

Знаменитости получили вакцину вне очереди: в Польше разгорелся громкий скандал
07:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

За последние дни в Польше разгорелся скандал с незаконной вакцинацией известных личностей.

Об этом сообщили polskieradio24.pl.

Согласно информации варшавского медицинского университета, около 450 дополнительных доз вакцин, независимо от нулевой стадии вакцинации медицинского персонала, были получены от Агентства материальных резервов, которые должны были быть использованы до конца года. Так, 300 сотрудников больниц Варшавского медицинского университета и группа из 150 человек, включая семьи сотрудников, пациентов, находящихся под опекой больниц и учреждений Варшавского медицинского университета должны были принять участие в вакцинации, в том числе 18 известных деятелей культуры и искусства, которые согласились стать участниками всеобщей кампании вакцинации.

В то же время скандальными оказались сообщения о вакцинации людей, не являющихся специалистами в области здравоохранения. В частности, вакцину от коронавируса получили бывший премьер-министр, депутат Европарламента Лешек Миллер. Актриса Кристина Янда также сообщила о вакцинации от COVID-19. Также кроме нее вакцинацию прошли и другие актеры: Виктор Зборовский, Кшиштоф Матерна, Анджей Северин и его дочь Мария Северин. Прививку сделала также Магда Умер, которая в опубликованном заявлении решила объяснить, почему ей сделали прививку. Программный директор ТВН Эдвард Мищак также был привит от коронавируса. Староста Опатова Томаш Станиек также сообщил о факте вакцинации 31 декабря.

Стоит напомнить, что ранее 1 января Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Таким образом организация подтвердила действенность и безопасность вакцины.

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Все по теме:

Польша, Вакцина, Вакцинация, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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