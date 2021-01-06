Путинскую вакцину против COVID регистрируют в Украине (документ)

Харьковская фармкомпания "Биолек" заявила, что действительно подала заявку в МОЗ на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Украине.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "ТРУХА Харьков".

В документе указан состав одной дозы препарата, его действующее вещество, а также показания и противопоказания к его применению.

Кроме того, в компания подтвердили слова народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, который продвигает вакцину на украинский рынок. По словам политика, запросы на ее приобретение уже подали более 50 стран мира.

В сети появилось уже множество комментариев, где пользователи возмущаются таким решением и называют это "зрадой". Кроме того, пишут, что вакцина еще не прошла все стадии испытания: "Вакцина которая не прошла все стадии испытания", "Когда эту же вакцину принял губернатор крыма и через 3 недельки умер от ковид", "Казнить нельзя помиловать!".

Как сообщалось в начале декабря, в России заявляли, что производить "Спутник" в Украине будет харьковское АО "Биолек".