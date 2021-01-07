Скачать
Четверг, 07.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Оформить субсидию теперь можно через интернет: пошаговая инструкция
Оформить субсидию теперь можно через интернет: пошаговая инструкция
Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
Туристы оказались погребены под льдом на Камчатке: все детали
Туристы оказались погребены под льдом на Камчатке: все детали
Вторая ракетка Украины провалила допинг-тест
Вторая ракетка Украины провалила допинг-тест

В Украине назвали организатора подпольной VIP-вакцинации и показали фото вакцины

В Украине назвали организатора подпольной VIP-вакцинации и показали фото вакцины
Обновлено 20:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фоне слухов о том, что якобы в Украину чартерным рейсом привезли груз вакцин Pfizer, которые предназначены для топ-чиновников, известны пранкер Джокер обнародовал данные об организаторе этой доставке, а также список "клиентов".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале. 

По его словам, организацией доставки вакцин занимался некий Роман Гольдман, который "промышляет" медицинскими услугами в Украине и Израиле. 

"Среди его клиентов - мэр Киева Кличко, мэр Львова Садовой, политики Олесь Довгий, Александр Грановский, бизнесмены Александр Мартыненко, Евгений Черняк, Аарон Майберг и некоторые знаменитые участники 95-квартала, а также другие шоу-мэны и даже VIP-журналисты", - написал Джокер. 

Как известно, пранкер Джокер стал известным благодаря тому, что разыграл нескольких депутатов от "Слуги народа", в частности Михаила Радуцкого, Богдана Яременко, Николая Тищенко, Владимира Вятровича и Александру Клитину. 

Как сообщалось ранее, после появления в СМИ информации о контрабандной вакцине, президент Владимир Зеленский дал указ СБУ заняться расследованием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцины, Коронавирус, Джокер, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот: что сейчас происходит в США
02 Ветеран-сторонница Трампа и еще трое: что известно о погибших во время протестов в США
03 В Одессе в магазине "Рошен" произошел скандал из-за украинского языка: подробности
04 Местные "Гиви" и "Моторола": фото сторонников Трампа в Капитолии облетели весь мир
05 Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель сына
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинские супермаркеты уже готовятся к локдауну: полки с &quot;запрещенкой&quot; показали на фото
Украинские супермаркеты уже готовятся к локдауну: полки с "запрещенкой" показали на фото
Риски слишком велики: Цукерберг жестко осадил Трампа после захвата Капитолия
Риски слишком велики: Цукерберг жестко осадил Трампа после захвата Капитолия
Страшный &quot;подарок&quot; на Новый год: российская бабушка убила свою внучку и выбросила тело в мусорный бак
Страшный "подарок" на Новый год: российская бабушка убила свою внучку и выбросила тело в мусорный бак
Рождественские мультфильмы для детей: ТОП-5 (видео)
Рождественские мультфильмы для детей: ТОП-5 (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь