В Украине назвали организатора подпольной VIP-вакцинации и показали фото вакцины

На фоне слухов о том, что якобы в Украину чартерным рейсом привезли груз вакцин Pfizer, которые предназначены для топ-чиновников, известны пранкер Джокер обнародовал данные об организаторе этой доставке, а также список "клиентов".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, организацией доставки вакцин занимался некий Роман Гольдман, который "промышляет" медицинскими услугами в Украине и Израиле.

"Среди его клиентов - мэр Киева Кличко, мэр Львова Садовой, политики Олесь Довгий, Александр Грановский, бизнесмены Александр Мартыненко, Евгений Черняк, Аарон Майберг и некоторые знаменитые участники 95-квартала, а также другие шоу-мэны и даже VIP-журналисты", - написал Джокер.

Как известно, пранкер Джокер стал известным благодаря тому, что разыграл нескольких депутатов от "Слуги народа", в частности Михаила Радуцкого, Богдана Яременко, Николая Тищенко, Владимира Вятровича и Александру Клитину.

Как сообщалось ранее, после появления в СМИ информации о контрабандной вакцине, президент Владимир Зеленский дал указ СБУ заняться расследованием.