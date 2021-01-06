Зеленский разразился угрозами из-за тайной VIP-вакцинации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленкий подключил СБУ для того, чтобы проверить данные о тайном ввозе чартерным рейсом в Украину партию вакцины от коронавируса Pfizer.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - написал он.

По его словам, за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

"У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом", - добавил он.

Напомним, 29 или 30 декабря в Украине приземлился чартерный рейс, на борту которого находилась партия вакцины от коронавируса Pfizer для вакцинации нескольких депутатов и чиновников, среди которых глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Как сообщал "Телеграф", ранее 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".