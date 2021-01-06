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Зеленский прошел свой пик и 2021 год для него пройдет под флагом выживания: озвучен прогноз

Зеленский прошел свой пик и 2021 год для него пройдет под флагом выживания: озвучен прогноз
04:28 Сегодня Телеграф фото: ВВС

2021 год для президентства Владимира Зеленского станет переломным.

Такое мнение на своей Facebook-странице высказал бывший временно исполняющий обязанности заместителя главы Донецкой военно-гражданской администрации Виктор Андрусив.

"2021 год для него (Зеленского, - Авт.) пройдет под флагом выживания. Как правило, в этой точке фазового перехода, президент и его окружение меняют свою политическую стратегию. Она уходит от желания дать успехи и победы, которые смогут поднять рейтинги и вернуть веру людей, к стратегии понижения рейтингов конкурентов и удержания власти на балансе "договорняков", - объясняет политик.

По его словам, наибольшей проблемой для команды Зеленского в этом вопросе остается момент атаки на конкурентов.

"Ведь его реальными конкурентами могут быть люди, которых еще не включают или только начали включать в рейтинги. И понять, кто же является конкурентом будет очень трудно. Поэтому можно ожидать, что 21 год пройдет в попытках ОП найти баланс между олигархами и убедить их в выгодности действующей власти", - добавляет Андрусив.

В тоже время, по его мнению, "эта история обречена на провал, поскольку олигархический баланс при Зеленском означает, что никто из олигархов не получает желаемого".

"Низкая способность центральной власти, не дает им уверенности в том, что власть как-то может обеспечить их интерес, а потому заставляет думать о необходимости смены власти. О том, что Зеленский прошел свой пик свидетельствует и отсутствие, каких возможных больших побед в следующем году. Поэтому Зеленский прошел свой пик. Теперь "только ночь простоять, да день продержаться", - резюмирует бывший чиновник.

Ранее политик Геннадий Москаль в интервью "Телеграфу" высказывал мнение о том, что если Зеленского не позовут на инаугурацию Джо Байдена, то "ему надо будет срочно паковать вещи - и идти хотя бы билетером в "95 квартал", имея ввиду уход с президентского поста.

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Владимир Зеленский, 2021 год, Офис Президента, центральная власть.

Автор:

Телеграф
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