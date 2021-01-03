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Из президента в билетеры: в Украине жестко пошутили над Зеленским из-за инаугурации Байдена

Из президента в билетеры: в Украине жестко пошутили над Зеленским из-за инаугурации Байдена
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф

Политик Геннадий Москаль уверен, что если президента Владимира Зеленского не пригласят на инаугурацию Джо Байдена, то "ему надо будет срочно паковать вещи - и идти хотя бы билетером в "95 квартал".

Об этом он завил в интервью "Телеграфу".

"Многое покажет, кто из Украины будет приглашен на инаугурацию Джо Байдена. Могут пригласить, по моему мнению, Порошенко и Яценюка. Байден их лично знает, он с ними сотрудничал. Если Зеленского не пригласят, ему надо будет срочно паковать вещи - и идти хотя бы билетером в "95 квартал". В артисты он уже не годится. Кого он будет критиковать, если сам был во власти?" - сказал он, добавив, что после такого прокола "не поверит ему уже никто - ни как политику, ни как артисту".

К тому же, по словам Москаля, Украина уже давно не интересна европейским партнерам, которые не готовы оказывать помощь, как это было раньше.

"Мировое сообщество нас давно махнуло рукой. Глубокая обеспокоенность - и все. Никто нас ни в чем, следовательно, не поддерживает…" - резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что Геннадий Москаль ранее озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс и раскритиковал действия власти по борьбе с коронавирусом. Также Москаль высказал мнение о том, что противостояние предпринимателей и "слуг народа" ничем хорошим не закончится.

Подробнее про важнейшие события 2020 года, действия и перспективах Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль.

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Все по теме:

Геннадий Москаль, Джо Байден, Владимир Зеленский, инаугурации.

Автор:

Телеграф
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